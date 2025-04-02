SHOT: 200 пассажиров во Внуково ждут рейс уже 10 часов

Фото: iStock/simonmayer
Более 200 пассажиров не могут улететь из Внуково в ОАЭ, вылет задерживается на 10 часов, сообщает телеграм-канал SHOT.
Люди должны били лететь на авиалайнере компании Utair, рейс был назначен на 6:40 утра. По словам пассажиров, сначала они зашли в самолёт, просидели там час, а после их вывели обратно в аэропорт. Далее рейс переносили на 10:00, затем на 12:00, и так каждый час. Некоторые из них находятся во Внуково с детьми с четырёх утра.
Очевидец рассказал, что сначала у самолёта обнаружили поломку, затем спустя несколько часов дежурство назначенного пилота закончилось, и авиакомпания начала искать нового пилота для задержанного рейса.
Пассажирам дали ваучер на 700 рублей и пообещали, что в ближайшее время объявят посадку, пишет SHOT.
Читайте также:
Сотни пассажиров люксового круизного лайнера заражены вирусом
Shot: самолёт ООН совершил жёсткую посадку и загорелся в Сомали
В США самолет упал на жилой дом
Очевидец рассказал, что сначала у самолёта обнаружили поломку, затем спустя несколько часов дежурство назначенного пилота закончилось, и авиакомпания начала искать нового пилота для задержанного рейса.
Пассажирам дали ваучер на 700 рублей и пообещали, что в ближайшее время объявят посадку, пишет SHOT.
Читайте также:
Сотни пассажиров люксового круизного лайнера заражены вирусом
Shot: самолёт ООН совершил жёсткую посадку и загорелся в Сомали
В США самолет упал на жилой дом
Анастасия Чубина