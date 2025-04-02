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SHOT: 200 пассажиров во Внуково ждут рейс уже 10 часов

Фото: iStock/simonmayer

Фото: iStock/simonmayer

Более 200 пассажиров не могут улететь из Внуково в ОАЭ, вылет задерживается на 10 часов, сообщает телеграм-канал SHOT.
Люди должны били лететь на авиалайнере компании Utair, рейс был назначен на 6:40 утра. По словам пассажиров, сначала они зашли в самолёт, просидели там час, а после их вывели обратно в аэропорт. Далее рейс переносили на 10:00, затем на 12:00, и так каждый час. Некоторые из них находятся во Внуково с детьми с четырёх утра.

Очевидец рассказал, что сначала у самолёта обнаружили поломку, затем спустя несколько часов дежурство назначенного пилота закончилось, и авиакомпания начала искать нового пилота для задержанного рейса.

Пассажирам дали ваучер на 700 рублей и пообещали, что в ближайшее время объявят посадку, пишет SHOT.

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Искалеченная в Дубае 20-летняя модель Мария Ковальчук пришла в сознание
02 апреля 2025, 15:45

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)

Украинская модель Мария Ковальчук, найденная на обочине дороги в Дубае с множественными переломами, пришла в сознание. Об этом пишет издание Daily Mail.
В настоящее время 20-летняя девушка не может говорить, но ей жизни уже ничего не угрожает.

Друг пострадавшей рассказал прессе, что Мария пришла в сознание. Она успешно перенесла операцию, теперь ей предстоит ещё два медицинских вмешательства.

В начале марта Ковальчук пропала в Дубае после вечеринки. В последний раз она позвонила маме и сообщила, что будет вместе с двумя мужчинами, с которыми познакомилась недавно. Родственники опасались, что девушка могла попасть в сексуальное рабство. Спустя неделю поисков её тело было обнаружено на обочине дороги с множественными переломами по всему телу, в том числе позвоночника.

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*запрещён в РФ
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В Подмосковье задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов
02 апреля 2025, 15:33

Фото: iStock/Rawf8

В Подольске при поддержке спецназа Росгвардии задержали трёх несовершеннолетних молодых людей за повреждение релейных шкафов. Об этом сообщили «Радио 1» в пресс-службе столичного ведомства.
Операцию по задержанию подозреваемых провели МВД и ФСБ России при силовой поддержке бойцов ОМОН «Меч», передвигающихся на транспорте московского ГУ Росгвардии по Москве.

«Трое жителей Подольска 2009 года рождения признались, что согласились выполнить полученное посредством мессенджера от неизвестного им человека задание за денежное вознаграждение в 23 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

При обыске в квартире одного из задержанных силовики нашли гвоздодер, которым подростки взломали релейный шкаф. В телефоне другого несовершеннолетнего обнаружили и видеозапись поджога оборудования на 51-м километре участка ж/д линии между станциями Подольск и Гривно Курского направления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Лихачом, чуть не сбившим женщину на переходе в Москве, оказался боец ММА
02 апреля 2025, 14:56

Фото: iStock/Sashkinw

Водителем, который чуть не сбил женщину, хвастаясь перед друзьями скоростной ездой, оказался боец ММА. Однажды он разогнался до 246 км/ч, пишет Telegram-канал SHOT.
Ибрагим Г. в 2023 году дебютировал в смешанных единоборствах на одном из столичных турниров. С тех пор он провёл всего два боя, а затем, судя по всему, увлёкся автомобилями.

В своих соцсетях он регулярно публикует видео, на которых представлены его многочисленные нарушения ПДД, а также хвастается множеством штрафов. Так, за последний год Ибрагиму пришло 108 штрафов, большинство из которых за превышение скорости.

Ранее 2 апреля полиция начала разыскивать мужчину, который решил погонять на Ладе Гранте перед зданием московского медицинского колледжа. Автомобиль пронесся на большой скорости на красный сигнал светофора, едва не задев женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу. После этого автомобиль заметили движущимся по тротуару. Вскоре лихача задержали.

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Семью ребёнка, устроившего взрыв в подмосковной школе, призвали депортировать из России
Отец взорвавшего петарду в школе Истры ребёнка оказался без гражданства РФ
02 апреля 2025, 14:31

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Родители детей, пострадавших в результате взрыва одноклассником петарды в школе подмосковной Истры, требуют выгнать его семью из России. Об этом сообщает издание «МК».
Ранее в этот день сообщалось, что шестиклассник взорвал петарду прямо в классе, в результате чего пострадали девять детей, а одной девочке даже потребовалась госпитализация из-за отравления ядовитыми парами.

Позднее выяснилось, что отец мальчика, устроившего взрыв в школе, не имеет российского гражданства. Родители пострадавших школьников убеждены, что их дети будут в безопасности только тогда, когда виновник произошедшего покинет школу. Также они отметили, что у полиции есть достаточно оснований для депортации семьи.

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Студент МФТИ из Мали умер от истощения во время соблюдения Рамадана

SHOT: в Подмосковье студентка чуть не умерла из-за таблеток для похудения
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SHOT: в Подмосковье студентка чуть не умерла из-за таблеток для похудения
02 апреля 2025, 13:30

Фото: iStock/Jose Jonathan Heres

Девятнадцатилетняя студента из Московской области решила избавиться от лишних килограммов с помощью таблеток для похудения. Девушка стала их принимать, и спустя несколько месяцев она пожаловалась на сильные боли в животе, тошноту и рвоту, пишет телеграм-канал SHOT.
Студентка обратилась в красногорскую больницу. После обследования врачи нашли в желудке новообразование размером 20 см. Девушку экстренно прооперировали.

По данным SHOT, таблетки для снижения веса она купила в интернете. Сейчас пострадавшей ничего не угрожает.

Как ранее сообщал телеграм-канал Mash, студент Московского физико-технического института (МФТИ), уроженец Мали, скончался от истощения во время соблюдения поста в месяц Рамадан.

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