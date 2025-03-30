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В США самолет упал на жилой дом

Fox 9: легкомоторный самолет упал на жилой дом в Миннесоте
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в штате Миннесота в США. Об этом сообщает телеканал Fox 9.
«Самолет SOCATA TBM7, представляющий собой одномоторный бизнес-джет, врезался в дом в Бруклин-Парке в субботу днем», — говорится в сообщении.

Все члены экипажа погибли на месте. О том, сколько именно их было, не уточняется. Жители дома, на который упал самолет, не пострадали. В результате крушения воздушного судна вспыхнул пожар. Начато расследование о причинах случившегося.

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Капитан затонувшего в Хургаде батискафа заявил, что покинул его последним
30 марта 2025, 01:37

Фото: iStock/Travel Faery

По словам капитана затонувшего в Хургаде батискафа, он покинул судно последним. Об этом сообщает портал Al-Masry al-Youm.
«Я был последним, кто покинул батискаф...» — цитируются в сообщении слова капитана.

Как пояснил мужчина, он покинул судно в тот момент, когда видимость внутри стала нулевой. К тому же вода попала в батискаф еще до его отплытия.

Портал пишет, что капитан регулярно требовал от руководства увеличить численность экипажа и провести техосмотр батискафа. Как оказалось, никаких мер ответственные за судно не принимали.

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#египет
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Сломал нос бармену и выбил дверь: режиссёр «Электротеатра «Станиславский» устроил пьяный дебош в столичном баре
Режиссёр «Электротеатра «Станиславский» Лабутин устроил пьяный дебош в баре
29 марта 2025, 21:18

Фото: iStock/Fedorovekb

Режиссёр «Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в столичном баре. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Всё произошло ещё 24 марта. Лабутин весь вечер вёл себя неадекватно, а в один момент перепрыгнул через барную стойку, сломал бармену нос и повредил брекеты администратору. А когда его попытались выпроводить из заведения – выбил стекло входной двери.

Лабутина оперативно задержали прибывшие полицейские. Анализ показал отсутствие наркотиков в крови, поэтому такое поведение было спровоцировано чрезмерным количеством выпитого алкоголя.

Режиссёр извинился за своё поведение и пообещал оплатить стоимость сломанной двери.

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В Петербурге задержали мужчину с расчленённым телом в продуктовой тележке
В Петербурге задержали старика с расчленённой женщиной в продуктовой тележке
29 марта 2025, 19:21

Фото: istockphoto/okan akdeniz

На Загородном проспекте в центре Санкт-Петербурга участковый остановил на лестничной площадке пожилого мужчину с продуктовой тележкой, который показался полицейскому подозрительным. В тележке были обнаружены фрагменты человеческого тела.
О происшедшем рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ. Накануне, 28 марта, по этому адресу выезжал по заявке наряд. Соседи жаловались на шум и крики. Однако дверь полицейским никто не открыл, а внутри было тихо.

На следующий день участковый решил проверить квартиру. Её жильца он встретил на лестнице, мужчина заверил, что соседи не него наговаривают, а у него — тишь да гладь. Однако когда уполномоченный решил проверить содержимое пакетов, лежавших в тележке, которую вёз пенсионер, то с ужасом нашёл там отрезанные руку и ногу. Остальные части тела неизвестной женщины обнаружились в квартире. Ещё один пакет подозреваемый успел вывезти на помойку.

Примерно в то же время поступило заявление о пропаже 63-летней хозяйки квартиры, которую мужчина арендовал. Она жила в Адмиралтейском районе, а накануне поехала к квартиранту, который задолжал ей денег и не спешил расплачиваться. Домой женщина не вернулась.

Было установлено, что останки, обнаруженные в квартире, тележке и на помойке, принадлежат именно владелице жилплощади. Полицейские считают, что между хозяйкой и жильцом произошёл конфликт, он убил её, расчленил и пытался избавиться от останков по частям, чтобы скрыть преступление.

Подозреваемый задержан. Следственные действия продолжаются, проводятся необходимые криминалистические и судебно-медицинские экспертизы.

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Электронная сигарета взорвалась в руках у 11-летнего школьника из Забайкалья
29 марта 2025, 18:56

Фото: iStock/master1305

Электронная сигарета взорвалась в руках у 11-летнего школьника из Забайкалья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Взрыв произошёл в тот момент, когда мальчик сделал затяжку. После этого он потерял создание. Спустя время ребёнка обнаружил на трассе около кафе в селе Угдан местный житель. Школьник лежат на земле и не реагировал на звуки и прикосновения. Мужчина оперативно вызвал скорую помощь.

Мальчика сразу же доставили в операционную. Врачи диагностировали у него ожог слизистой, раны на лице и шее.

Управление Следственного комитета по Забайкальскому краю проводит проверку.

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Два борта МЧС России прибыли в Мьянму, где произошли разрушительные землетрясения
Два борта МЧС со 120 спасателями прибыли в Мьянму
29 марта 2025, 16:35

Фото: Telegram @mchs_official

Два самолёта МЧС России со 120 спасателями прибыли в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что самолёты приземлились в аэропорту города Янгон. В сводный отряд вошли 120 спасателей из аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», в числе которых кинологи, врачи-анестезиологи и ведомственные психологи.

Сотрудники МЧС привели с собой всё необходимое оборудование и инструменты для осуществления поисковых работ и деблокирования пострадавших из-под завалов. В частности, у спасателей есть эндоскопы, тепловизоры, георадары и акустические приборы, которые позволяют искать людей на глубине до 4,5 метра.

Спасатели готовы работать в круглосуточном режиме на нескольких участках одновременно. Также в помощь им предоставлены беспилотники.

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