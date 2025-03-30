В США самолет упал на жилой дом

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Легкомоторный самолет упал на жилой дом в штате Миннесота в США. Об этом сообщает телеканал Fox 9.
«Самолет SOCATA TBM7, представляющий собой одномоторный бизнес-джет, врезался в дом в Бруклин-Парке в субботу днем», — говорится в сообщении.
Все члены экипажа погибли на месте. О том, сколько именно их было, не уточняется. Жители дома, на который упал самолет, не пострадали. В результате крушения воздушного судна вспыхнул пожар. Начато расследование о причинах случившегося.
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