SHOT: чебуречная взорвалась у станции Кубинка в Подмосковье

Фото: iStock/Leonid Ikan
Чебуречная взорвалась в Подмосковье на станции Кубинка. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон, который установили в точке общественного питания на станции. Согласно информации источника, известно об одном пострадавшем.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Данные о других пострадавших еще не поступали.
Ранее сообщалось, что склад с химикатами загорелся в Свердловской области. Огонь охватил склад компании «Петронит» в городе Берёзовский. Известно о нескольких произошедших взрывах. Данная организация производит химикаты и реагенты.
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В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Данные о других пострадавших еще не поступали.
Ранее сообщалось, что склад с химикатами загорелся в Свердловской области. Огонь охватил склад компании «Петронит» в городе Берёзовский. Известно о нескольких произошедших взрывах. Данная организация производит химикаты и реагенты.
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Екатерина Коршунова