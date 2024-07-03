Объект инфраструктуры повреждён в подконтрольной ВСУ части Херсонской области

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Назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин написал в своем Telegram-канале, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Отмечается, что объект получил повреждения в результате серии взрывов. Прокудин не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.
Ранее сообщалось, что вчера в Харьковской области объявили воздушную тревогу. В Салтовском районе прозвучали два мощных взрыва. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что вчера в Харьковской области объявили воздушную тревогу. В Салтовском районе прозвучали два мощных взрыва. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова