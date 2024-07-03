SHOT: Склад с химикатами загорелся в Свердловской области

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Склад с химикатами загорелся в Свердловской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что огонь охватил склад компании «Петронит» в городе Берёзовский. Организация занимается производством химикатов, реагентов и удобрений.
Согласно данным источника, во время пожара прозвучало несколько взрывов. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что супермаркет сгорел в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских боевиков. По словам очевидцев, был слышен сильный взрыв, который выбил окна в соседнем здании.
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Объект инфраструктуры повреждён в подконтрольной ВСУ части Херсонской области
Согласно данным источника, во время пожара прозвучало несколько взрывов. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что супермаркет сгорел в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских боевиков. По словам очевидцев, был слышен сильный взрыв, который выбил окна в соседнем здании.
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Серия поджогов в Одессе: попытка сжечь подстанцию и сгоревший автомобиль военного
В Киевском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ сгорел супермаркет
Объект инфраструктуры повреждён в подконтрольной ВСУ части Херсонской области
Екатерина Коршунова