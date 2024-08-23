SHOT: двух радикалов реанимируют в ИК-19

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Двух радикалов реанимируют в ИК-19 в Волгоградской области после штурма, сообщает SHOT. Уточняется, что их состояние оценивают как крайне тяжелое. Злоумышленники получили ранения в грудь и плечо.
Ранее сообщалось об успешном штурме в исправительном учреждении, где были взяты заложники. Операция по освобождению продлилась полчаса с 16 до 16:30.
Позже выяснилось, что предполагаемые нападавшие отбывали сроки преимущественно за наркотики, а один сидел за избиение пьяного прохожего до смерти.
В конце марта текущего года заключенным попытались передать запрещенные вещи, а именно, мобильные телефоны с комплектующими. Некий водитель получил тогда административное наказание, а технику изъяли.
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Позже выяснилось, что предполагаемые нападавшие отбывали сроки преимущественно за наркотики, а один сидел за избиение пьяного прохожего до смерти.
В конце марта текущего года заключенным попытались передать запрещенные вещи, а именно, мобильные телефоны с комплектующими. Некий водитель получил тогда административное наказание, а технику изъяли.
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Никита Кротов