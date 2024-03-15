В Новосибирской области завели уголовное дело на мать, убившую грудного ребенка

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства младенца в Болотнинском районе Новосибирской области, сообщает следственное управление СКР по Новосибирской области.
В подвале частного дома одного из поселков Болотнинского района Новосибирской области было найдено тело младенца. Как оказалось, местная жительница ранее самостоятельно родила ребенка у себя дома и вынесла его на неотапливаемую веранду, разместив в ведре.
Спустя несколько дней, 11 марта, тело новорожденной было обнаружено, но девочка уже была мертва.
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Спустя несколько дней, 11 марта, тело новорожденной было обнаружено, но девочка уже была мертва.
«Следователями СК проведен осмотр места происшествия и тела младенца, назначен комплекс необходимых экспертиз, допрошена подозреваемая, ее родственники и соседи», — говорится в сообщении СК.На женщину возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».
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Мария Федоровцева