SHOT: Китовая акула парализовала пляжный отдых в Израиле
Купальный сезон в Израиле парализовала китовая акула. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
В материале говорится, что ситуация продолжается уже четыре дня. В среду её видели рядом с Ашкелоном, в четверг — у Бат-Яма, вчера — у Атлита, а сегодня хищник пришёл на пляж Цук в Тель-Авиве.
Спасатели полагают, что это одна и та же особь. В тех местах, где она появлялась, людей выводили из воды и закрывали пляжи.
Последний случай нападения китовых акул у берегов Израиля зафиксировали в апреле этого года: тогда целая стая наскочила на 45‑летнего отца четверых детей. До этого подобный инцидент был в 2013 году.
