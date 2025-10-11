Достижения.рф

SHOT: Китовая акула парализовала пляжный отдых в Израиле

Фото: istockphoto/crisod

Купальный сезон в Израиле парализовала китовая акула. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.



В материале говорится, что ситуация продолжается уже четыре дня. В среду её видели рядом с Ашкелоном, в четверг — у Бат-Яма, вчера — у Атлита, а сегодня хищник пришёл на пляж Цук в Тель-Авиве.

Спасатели полагают, что это одна и та же особь. В тех местах, где она появлялась, людей выводили из воды и закрывали пляжи.

Последний случай нападения китовых акул у берегов Израиля зафиксировали в апреле этого года: тогда целая стая наскочила на 45‑летнего отца четверых детей. До этого подобный инцидент был в 2013 году.

Никита Кротов

