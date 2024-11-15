SHOT: легендарный Дом Нирнзее в Москве загорелся

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Пожар произошел в легендарном Доме Нирнзее на Большом Гнездниковском переулке, первом московском небоскребе, известном своими знаменитыми жильцами, среди которых был Михаил Булгаков, передает «SHOT».
Возгорание началось в одной из квартир на третьем этаже, заполнив дымом помещения, из-за чего жильцам пришлось срочно эвакуироваться. На место прибыли пять машин МЧС. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
Дом Нирнзее, построенный в 1912–1913 годах по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее, является объектом культурного наследия. Он известен своими жильцами и гостями, такими как Булгаков и Маяковский. Именно здесь в 1929 году Булгаков встретил Елену Шиловскую, ставшую его женой и прообразом Маргариты в романе «Мастер и Маргарита».
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Мария Моисеева