SHOT: Лже-газовщики были в доме незадолго до взрыва в Нижнем Тагиле

Один человек погиб, еще восемь остаются под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле после взрыва газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Напомним, 1 августа в 10:40 на Сибирской улице в Нижнем Тагиле Свердловской области в первом подъезде пятиэтажного дома взорвался газовый баллон, вследствие чего произошло частичное обрушение. Взрыв прогремел на первом этаже.



Мэр города Владислав Пинаев сообщил, что пострадали девять человек пострадали, из них пятеро детей. В настоящее время спасатели продолжают искать людей под завалами. Некоторых уже спасли.



Спасателям удалось вытащить из-под завалов дома ещё двух детей. По данным SHOT, одному из них всего пять лет. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у него синдром позиционного сдавливания.



Элина Позднякова