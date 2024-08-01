SHOT: Лже-газовщики были в доме незадолго до взрыва в Нижнем Тагиле

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Двое неизвестных в форме сотрудников газовой службы обходили квартиры в соседнем доме незадолго до взрыва в Нижнем Тагиле. Один из них, перед тем как скрыться, ударил по газовой трубе.
Об этом со слов очевидцев рассказывает телеграм-канал SHOT. При этом известно, что никаких проверок газового оборудования на этот день запланировано не было. Лже-газовщики обходили квартиры в доме, расположенном по соседству от того, в котором чуть позже прозвучал взрыв, в результате которого обрушился целый подъезд. Сотрудники МЧС уже подтвердили, что взорвался газ.
Взрыв на Сибирской улице в Нижнем Тагиле Свердловской области раздался утром 1 августа. В результате произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома. На месте продолжают работать спасатели. Информации о погибших пока не поступало.
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Александр Бойцов