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SHOT: Лже-газовщики были в доме незадолго до взрыва в Нижнем Тагиле

01 августа 2024, 12:15
Фото: istockphoto/Srdjanns74

Фото: istockphoto/Srdjanns74

Двое неизвестных в форме сотрудников газовой службы обходили квартиры в соседнем доме незадолго до взрыва в Нижнем Тагиле. Один из них, перед тем как скрыться, ударил по газовой трубе.


Об этом со слов очевидцев рассказывает телеграм-канал SHOT. При этом известно, что никаких проверок газового оборудования на этот день запланировано не было. Лже-газовщики обходили квартиры в доме, расположенном по соседству от того, в котором чуть позже прозвучал взрыв, в результате которого обрушился целый подъезд. Сотрудники МЧС уже подтвердили, что взорвался газ.

Взрыв на Сибирской улице в Нижнем Тагиле Свердловской области раздался утром 1 августа. В результате произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома. На месте продолжают работать спасатели. Информации о погибших пока не поступало.

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Один человек погиб при взрыве газа в Нижнем Тагиле, под завалами остаются люди
01 августа 2024, 13:51

Фото: РИА Новости

Один человек погиб, еще восемь остаются под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле после взрыва газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Напомним, 1 августа в 10:40 на Сибирской улице в Нижнем Тагиле Свердловской области в первом подъезде пятиэтажного дома взорвался газовый баллон, вследствие чего произошло частичное обрушение. Взрыв прогремел на первом этаже.

Мэр города Владислав Пинаев сообщил, что пострадали девять человек пострадали, из них пятеро детей. В настоящее время спасатели продолжают искать людей под завалами. Некоторых уже спасли.

Спасателям удалось вытащить из-под завалов дома ещё двух детей. По данным SHOT, одному из них всего пять лет. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у него синдром позиционного сдавливания.
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Бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» признали виновной в расправе над сожителем
Экс-журналистку РБК и «Ведомостей» Гончарову обвинили в умышленном убийстве
01 августа 2024, 13:47

Фото: iStock/Zolnierek

Электростальский городской суд в Подмосковье признал виновной в расправе над сожителем бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Вердикт был вынесен присяжными единогласно, однако коллегия решила, что женщина заслуживает снисхождения.

По данным следствия, 28 сентября журналистка напала на своего сожителя Алексея Самусева и заколола его ножницами, когда он выпивал со своим другом в её квартире. Мужчину госпитализировали, однако от полученных травм он скончался.

Гончаровой предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса РФ об умышленном убийстве, по которой ей грозит тюремное заключение на срок от шести до пятнадцати лет. В ходе заседания она не признала свою вину.

Адвокат Гончаровой утверждает, что его подопечная в течение нескольких лет являлась жертвой домашнего насилия, поэтому её действия можно рассматривать как самооборону. По его словам, Самусев первым взял ножницы и напал на женщину, на что указывают ушибы и порезы на теле Гончаровой.

Также защита журналистки указала на то, что Самусев 40 раз привлекался к административной ответственности.

Обсуждение принятого в четверг вердикта состоится 19 августа. На заседании прокуратура запросит срок для Гончаровой.

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#приговор
#обвинение
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Обрушение дома в Нижнем Тагиле: Последние данные с места ЧП
Взрыв газа обрушил два подъезда дома в Нижнем Тагиле: подробности ЧП
01 августа 2024, 13:45

Фото: МЧС России

В жилом доме Нижнего Тагила прогремел взрыв, обрушилось два подъезда. Предварительной причиной взрыва является газ. В материалы «Радио 1» расскажем, что известно о происшествии к этому часу.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле: что произошло

1 августа в 10:40 на Сибирской улице в Нижнем Тагиле Свердловской области в первом подъезде пятиэтажного дома взорвался газовый баллон, вследствие чего произошло обрушение.

По данным ТАСС, взрыв прогремел на первом этаже, обрушение произошло с пятого по первый этаж. После взрыва газа пожара не последовало.

Спустя 20 минут, в 10:57 в доме произошло повторное частичное обрушение.

В результате ЧП порядка 15 квартир оказались разрушены. Из дома эвакуировали 70 человек.

Поисково-спасательные работы ведут более 150 спасателей и 47 единиц спецтехники, на место прибыли кинологи МЧС РФ.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал несколько поручений по ЧП и выехал на место взрыва.

После взрыва с последующим обрушением дома в Нижнем Тагиле ввели режим «чрезвычайной ситуации».

Пострадавшие

Десять человек пострадали, из них пятеро детей, сообщил мэр города Владислав Пинаев. Всем потерпевшим окажут материальную и психологическую помощь, добавил он.

Двое взрослых пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии, еще двое детей — в состоянии средней тяжести, сообщил Минздрав региона. Один человек погиб.

Для помощи пострадавшим после обрушения выехали две авиамедицинские бригады.

Спасатели установили местонахождение троих выживших под завалами. Предварительно, под завалами могут находиться 12 человек, среди них могут быть погибшие.

Причина взрыва в Нижнем Тагиле

Последний раз газовое оборудование проверяли 26 июня. Специалисты заявили, что с газопроводом всё в порядке.

Как следует из данных портала ГИС ЖКХ, посторонний в 1974 году дом не был аварийным, износ здания составлял 30%. Капитальный ремонт был запланирован на 2032 год. За газоснабжение отвечает АО «Газэкс».

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, накануне взрыва двое неизвестных молодых людей в форме газовой службы ходили по квартирам, якобы проверяли газовое оборудование и сбежали после того, как один из них ударил по газовой трубе.
SHOT: Лже-газовщики были в доме незадолго до взрыва в Нижнем Тагиле
SHOT: Лже-газовщики были в доме незадолго до взрыва в Нижнем Тагиле
В причинах взрыва обрушения разбирается специальная комиссия. В настоящий момент сохраняется угроза повторных обрушений, уже произошло несколько падений плит.

По факту обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.

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Полпред УрФО контролирует ход спасательной операции в Нижнем Тагиле
01 августа 2024, 13:21

Фото: сайт Кремля

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев лично контролирует ход спасательной операции и ликвидацию последствий обрушения подъездов в жилом доме в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.
Якушев поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь, а также развернуть пункты временного размещения для жителей обрушившегося дома.

Отмечается, что на место происшествия выехал заместитель Якушева Александр Калиберда.

В четверг, 1 августа, в жилом доме в Нижнем Тагиле в результате взрыва бытового газа обрушилась часть дома между первым и вторым подъездами. В настоящее время спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. В результате произошедшего были разрушены около 15 квартир. Работы по ликвидации последствий проводят свыше 150 специалистов и 47 единиц техники.

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#спасатели
#уголовное чс
#происшествия
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На место взрыва в Нижнем Тагиле вылетели два медицинских вертолёта
01 августа 2024, 12:32

Фото: istockphoto/aarrows

Две медицинские авиационные бригады направлены на место обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Вертолёты с медиками и реаниматологами на борту вылетели из Екатеринбурга, указано в сообщении. Также к месту разбора завалов после взрыва будет доставлен передвижной медицинский комплекс, оснащённый эвакуационными модулями и прочим медицинским оборудованием для помощи пострадавшим. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф.

На месте взрыва продолжается разбор завалов. В МЧС сообщили, что установили местонахождение ещё трёх пострадавших под развалинами здания. Для их спасения ведётся постепенный разбор конструкций.

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#мчс
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#здание
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#вертолёт
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Режим ЧС ввели в Нижнем Тагиле после обрушения подъездов пятиэтажки из-за взрыва
01 августа 2024, 12:02

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Режим ЧС ввели в Нижнем Тагиле после обрушения подъездов пятиэтажки из-за взрыва. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
Взрыв в пятиэтажке прогремел утром в четверг, 1 августа. Последнее техобслуживание здания осуществлялось 24 июня. Количество пострадавших увеличилось до семи. На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели просят у очевидцев тишины, чтобы слышать голоса людей.

Ранее сообщалось, что двух младенцев и мужчину достали из-под завалов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Спасатели подтвердили, что причина взрыва — газ.

До этого в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, одному мужчине оторвало руку. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.

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#газ
#взрыв
#происшествия
#люди
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Люди слышат крики: Под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле остаётся ребёнок
Mash: Под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле остаётся ребёнок
01 августа 2024, 11:40

Фото: istockphoto/undefined undefined

Под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле остаётся ребёнок. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в пятиэтажке взорвался газ. В больницу увезли шесть человек, которых уже спасли. Сейчас под завалами остаются девять человек. На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели просят у очевидцев тишины, чтобы слышать голоса людей.

Сообщается, что взрыв случился в квартире, которая прилегает к стене 1 и 2 подъезда. Последнее техобслуживание здания осуществлялось 24 июня.

До этого в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, одному мужчине оторвало руку. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.

Двух младенцев и мужчину достали из-под завалов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вещи
#газ
#взрыв
#человек
#происшествия
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Подмосковные росгвардейцы поймали на улице подозреваемого в убийстве
01 августа 2024, 11:38

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Мужчину, объявленного в розыск по подозрению в убийстве, задержали в Воскресенске сотрудники местного отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы следовали по маршруту патрулирования и обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на человека из полученной розыскной ориентировки, подозреваемого в убийстве знакомого», — говорится в сообщении.
Росгаврдейцы задержали мужчину и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

В ведомстве также сообщили, что, по данным следствия, подозреваемый — 43-летний местный житель — поругался со знакомым, в пылу ссоры нанёс ему множественные повреждения и скрылся. Потерпевший скончался на месте. Розыски подозреваемого заняли два дня.

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#криминал
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Двух младенцев и мужчину достали из-под завалов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле — видео
Mash: двух младенцев и мужчину достали из-под завалов нижнетагильской пятиэтажки
01 августа 2024, 11:28

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Двух младенцев и мужчину достали из-под завалов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в пятиэтажке взорвался газ, пять человек пострадали. Обрушился подъезд с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться люди. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.


Спасатели подтвердили, что причина взрыва — газ. На видео видно обрушенный подъезд и двор из соседней квартиры.

В Стерлитамаке взрыв бытового газа разнёс четыре квартиры, есть пострадавшие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#люди
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