SHOT: мальчику из России разрезало кожу и мышцы до кости в турецком отеле
В Турции госпитализировали мальчика из России, получившего серьезную травму в одном из отелей Антальи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Все случилось, когда семья из Татарстана заселялась в номер. Родители оставили двоих детей в детском клубе, но спустя 20 минут им сказали срочно вернуться.
Оказалось, что один из сыновей попытался перелезть через забор и напоролся на металлический зубец. Острие разрезало кожу и мышцы до кости. Персонал центра не смог оказать помощь, и ребенок самостоятельно добежал до бара, где посетители его перевязали.
В итоге мальчика экстренно доставили в больницу, где врачи наложили швы на глубокую рану.
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