Виктория Боня откровенно высказалась о размере полового органа у партнера

Виктория Боня (Фото: соцсети)
Виктория Боня в своем блоге раскрыла подробности интимной жизни. Телеведущая ответила на вопросы подписчиков, выбрав самые пикантные из них.
Например, Боня прямо ответила, важен ли для нее размер полового органа. По словам светской львицы, для нее это не имеет никакого значения.
Боня подчеркнула, что ей важна энергия человека, с которым она находится в отношениях.
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«Важен хозяин члена!» — пояснила Виктория.
Боня подчеркнула, что ей важна энергия человека, с которым она находится в отношениях.
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Екатерина Коршунова