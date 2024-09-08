SHOT: Москвич приревновал девушку к школьнику и разбил ему об голову бутылку

Фото: istockphoto/Iulianna Est
Москвич ударил бутылкой школьника из ревности, пишет SHOT. По информации журналистов, двое подростков подошли к девушке и поинтересовались ее состоянием, ребята катались на электросамокатах. Россиянка рассказала, что от нее ушел возлюбленный после того, как они серьезно поругались.
Мужчина, придя на место, подумал, что дети заигрывают с его девушкой. Он начал материться и взял стеклянную бутылку, ударив ею одного из ребят.
На вид агрессору 35 лет, сейчас его ищет полиция.
Ранее сообщалось, что мигрант в Балашихе домогался девочки-подростка. Мужчина частично признал вину.
Читайте также:
Секс с младшей сестрой: любовница мигранта заявила на него в полицию из-за мести и раскаялась, подробности
Россиянка исчезла в день рождения в Индонезии при восхождении на вулкан Ринджани
Полицейские забыли в подмосковном лесу пьяного мигранта, которого съели животные
«Подозрение на сотрясение не подтвердилось. Пацан отделался сильным ушибом и ссадиной», — сказано в материале.
На вид агрессору 35 лет, сейчас его ищет полиция.
Ранее сообщалось, что мигрант в Балашихе домогался девочки-подростка. Мужчина частично признал вину.
Читайте также:
Секс с младшей сестрой: любовница мигранта заявила на него в полицию из-за мести и раскаялась, подробности
Россиянка исчезла в день рождения в Индонезии при восхождении на вулкан Ринджани
Полицейские забыли в подмосковном лесу пьяного мигранта, которого съели животные
Никита Кротов