Полицейские забыли в подмосковном лесу пьяного мигранта, которого съели животные

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Двух полицейских осудят за превышение служебных полномочий за забытого в подмосковном лесу мигранта, съеденного животными, пишет Mash.
Уточняется, что тело гражданина Узбекистана по имени Ойбек нашли через три месяца. Все случилось в мае в Ликино-Дулево, где мужчину задержали за пьяный дебош.
Задержанного отвезли в лесной массив, чтобы «проветриться», однако, забыв о нем, не забрали.
Близкие 45-летнего мужчины обратились в органы, он не смог выбраться из леса самостоятельно.
Позже стало известно, что последними его видели задержавшие Ойбека сотрудники. Тело уроженца Узбекистана обнаружили на днях.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержали иностранца за домогательства к школьнице.
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Задержанного отвезли в лесной массив, чтобы «проветриться», однако, забыв о нем, не забрали.
Близкие 45-летнего мужчины обратились в органы, он не смог выбраться из леса самостоятельно.
Позже стало известно, что последними его видели задержавшие Ойбека сотрудники. Тело уроженца Узбекистана обнаружили на днях.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержали иностранца за домогательства к школьнице.
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Никита Кротов