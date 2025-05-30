В Краснодаре мать мальчика-маугли планируют лишить родительских прав

30 мая 2025, 19:04

Фото: iStock/Motortion

Мать ребенка-маугли, которого обнаружили в Краснодаре, будут лишать родительских прав. Об этом сообщает RT со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.





Напомним, соседи обратились в полицию с жалобами на детские крики в квартире, однако ребенка никто и никогда не видел. На место прибыли сотрудники опеки, полицейские и Росгвардия. Им удалось попасть в помещение только через час.



В итоге силовики обнаружили там семилетнего мальчика с инвалидностью. Оказалось, что ребенок несколько лет не покидал пределы своего жилья, где у него не было даже кровати.





«В ближайшее время против женщины подадут иск о лишении родительских прав. Мальчик сейчас находится в реабилитационном центре», — говорится в сообщении.

«Жалобы соседей были последние года два. На крики среди ночи, стук, выкидывание предметов и фекалий из окон. Соседи многократно обращались к участковому. Участковый говорил, что долгов по квартире нет, предметы из окна ни на кого не попали, машины целые, так что поводов для реагирования нет», — рассказала женщина.



