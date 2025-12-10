Крушение самолета Ан-22 под Иваново: новые подробности
Место падения военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» обнаружили на пятиметровой глубине Уводьского водохранилища.
Как пишет РИА Новости, воздушное судно расположилось в 150 метрах от берега, недалеко от деревни Иванково Ивановской области.
Самолет построили в 1975 году на авиационном заводе имени В.П. Чкалова в Ташкенте. За время эксплуатации он налетал почти 6,5 тысячи часов, совершив 3,29 тысячи посадок.
О крушении Ан-22 «Антей» в Ивановской области стало известно 9 декабря. На борту находились семь человек. По предварительным данным, выживших нет. Министерство обороны подтвердило факт катастрофы. В момент происшествия самолет выполнял облет после ремонта.
