Восемь лет колонии грозит мужчине, избившему кубанскую модель Тартанову

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») после избиения 33-летней модели Анжелики Тартановой. Сейчас разыскивают её бывшего бойфренда, который мог избить девушку.



Как сообщает Telegram-канал Shot, Анжелике потребовалась трепанация черепа: врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжёлой степени, внутримозговую гематому и отёк головного мозга. Пострадавшая остаётся в реанимации.

Бывший парень Анжелики забрал её телефон и неделю переписывался с её сыном от имени модели. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Он находится в бегах.

