Жительница Херсона: солдаты ВСУ грабят дома, не желая ничего оставлять русским

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Жительница оккупированного киевским режимом города Херсон рассказала, что украинские военные открыто грабят жилые дома и квартиры, объясняя свои поступки тем, что они ничего не хотят оставлять русским, а сотрудники полиции на сообщения о грабежах не реагируют. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова