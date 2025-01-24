Shot: на Сахалине мужчина ворвался в детсад с ножом и требовал отдать ему детей

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На Сахалине неадекватный мужчина ворвался в детский сад с ножом и требовал отдать ему детей. Этим поделились в Shot.
«Неадекватный мужик с ножом ворвался в детский сад и требовал отдать ему детей на Сахалине», — пишут в telegram-канале.
Как оказалось, 36-летний бывший заключенный зашел в детсад в Долинске, где требовал отдать ему детей и угрожал перерезать себе горло. Также он говорил, что 18 лет провел в тюрьме. После мужчина покинул здание.
Сотрудники полиции нашли дебошира во дворе одного из домов рядом с детсадом. Он был задержан, нож у него изъяли. Выяснилось, что мужчина действительно сидел в тюрьме и не раз попадал в поле зрения правоохранителей.
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