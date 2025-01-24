В Берлине обвинили женщину в незаконной продаже российской недвижимости

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Генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинение женщине за незаконную продажу российского имущества в районе Лихтенберг. Об этом пишут РИА Новости.
«Генеральная прокуратура Берлина в судебном порядке предъявила обвинение женщине, участвовавшей в незаконной продаже российской недвижимости в берлинском районе Лихтенберг», — пишут в агентстве.
По данным следствия, 59-летняя женщина в период с 2021 по 2022 год совершала сделки с российской недвижимостью по, якобы, доверенности РФ. В издании Spiegel уточнили, что подозреваемая по имени Олена представилась сотрудницей ФСБ.
К тому же обвиняемая пять раз пыталась подделать документы. Работала она с мужчиной, который уже несколько лет находится под следствием. Им является стоматолог из Берлина, который также продал российскую недвижимость в районе Лихтенберг.
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