Sky News: напавший с ножом на детей в Саутпорте подросток получил пожизненное

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К 13 пожизненным срокам приговорили подростка, напавшего и убившего детей ножом летом прошлого года. Об этом сообщает телеканал Sky News. Уточняется, что три человека тогда погибли, а в стране начались массовые беспорядки.
«Тройной убийца в Саутпорте Аксель Рудакубана был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года», — добавили журналисты.Молодого человека судили за убийство, а также за покушение на убийство взрослых и детей. Из назначенного срока наказания будут вычтены 175 дней, которые осужденный уже провел за решеткой, добавили в суде.
Перед этим сообщалось, что в одной из американских школ произошла стрельба.
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