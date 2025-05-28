Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно посадили в Самаре из-за поломки

28 мая 2025, 19:36

Фото: iStock/Mikhail Davidovich

Самолет российской авиакомпании Azur Air, летевший из Москвы в Анталью, совершил экстренную посадку в Самаре. Инцидент произошел сегодня, 28 мая. Об этом сообщает «Лента.ру».





По словам собеседницы издания, пассажирам было тяжело дышать из-за сломавшегося кондиционера. Несколько часов в душном салоне привели к тому, что одному из детей на борту стало плохо. По этой причине пилоты решили посадить лайнер в ближайшем городе, где пострадавшего ребенка вывели на свежий воздух.

«Люди стали обливать себя и детей водой, чтобы хоть немного сбить температуру тела. Было невыносимо», — рассказала женщина.