В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале также предупредил о ракетной опасности.
Накануне утром российская система ПВО сбила 10 реактивных снарядов над Белгородской областью. Также Белгород подвергся очередному обстрелу, в результате которого осколочные ранения получили по меньшей мере пять человек.
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Ювелина Бернст