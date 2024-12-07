SHOT: Над Майкопом в Республике Адыгея прогремели взрывы

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В Майкопе, столице Республики Адыгея, прогремели несколько взрывов. Их звуки были слышны со стороны местного аэродрома.
Местные жители рассказывали как минимум о двух мощных разрывах, передаёт телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны. Однако подчёркивается, что воздушная тревога в регионе не объявлялась. Официальной информации о причинах громких звуков в небе над Майкопом пока не поступало.
Напомним, в среду, 4 декабря, взрыв прозвучал в Грозном. Он мог произойти в тот момент, когда украинский беспилотник пытался атаковать здание, где дислоцируется полк спецназа полиции имени Ахмата Кадырова. В результате взрыва в чеченской столице никто не пострадал.
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Александр Бойцов