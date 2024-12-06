Названы последствия ночного удара дрона по столице российского региона

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Автомобиль пострадал в результате ночного удара дрона по Воронежу. Об этом сообщил градоначальник Сергей Петрин в Telegram-канале. Чиновник уточнил, что припаркованную машину зацепили обломки беспилотника. На месте происшествия работают оперативные службы.
«Всего дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригородах Воронежа и районах области минувшей ночью было обнаружено и уничтожено более десяти украинских БПЛА», — добавил глава региона Александр Гусев.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник регулярно наносит удары по приграничным территориям РФ. В Кремле отмечали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех своих целей.
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Никита Кротов