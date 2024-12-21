SHOT: Очевидцы сообщили о прилете БПЛА в еще один ЖК в Казани

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Очевидцы сообщают о прилете БПЛА в еще один ЖК в Казани. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в жилом комплексе «Манхэттен», предварительно, задета верхушка здания. По данным канала, 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке дронов.
Момент попадания дрона публикует Telegram-канал Mash. Жильцов эвакуируют. Информация о пострадавших уточняется.
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Екатерина Коршунова