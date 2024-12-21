Второй дрон атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани

Фото: iStock/aapsky
Второй дрон атаковал жилой дом в Казани, когда из него эвакуировали людей, передает Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, повреждены квартиры на 15 этажах. Очевидцы также сообщают о третьем взрыве.
Перед этим жители соседних домов слышали громкий шум, а затем взрыв.
Читайте также:
Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар
В Якутии ночной клуб чуть не сгорел из-за взрыва петарды
SHOT: ракета из Йемена попала в центр Тель-Авива на детскую площадку
Екатерина Коршунова