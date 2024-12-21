Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Второй дрон атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани

Второй дрон атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани

SHOT: Второй дрон атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Второй дрон атаковал жилой дом в Казани, когда из него эвакуировали людей, передает Telegram-канал SHOT.


По предварительным данным, повреждены квартиры на 15 этажах. Очевидцы также сообщают о третьем взрыве.




Перед этим жители соседних домов слышали громкий шум, а затем взрыв.

Читайте также:

Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар

В Якутии ночной клуб чуть не сгорел из-за взрыва петарды

SHOT: ракета из Йемена попала в центр Тель-Авива на детскую площадку
#казань
#дрон
#дом
#бпла
В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах
21 декабря 2024, 09:30

Фото: iStock/grafoto

В Казани в результате атаки дронов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Об этом сообщила мэрия.
Оперативные службы работают на месте произошедшего. В мэрии добавили, что всем оказывается необходимая помощь.

Уточняется, что эвакуированных жителей разместят и обеспечат питанием.

Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА.

Читайте также:

SHOT: Очевидцы сообщили о прилете БПЛА в еще один ЖК в Казани

Второй дрон атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани

Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар
#помощь
#дом
#бпла
#жк
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: Очевидцы сообщили о прилете БПЛА в еще один ЖК в Казани
21 декабря 2024, 09:22

Фото: iStock/Oselote

Очевидцы сообщают о прилете БПЛА в еще один ЖК в Казани. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в жилом комплексе «Манхэттен», предварительно, задета верхушка здания. По данным канала, 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке дронов.




Момент попадания дрона публикует Telegram-канал Mash. Жильцов эвакуируют. Информация о пострадавших уточняется.

Читайте также:

Второй дрон атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани

Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар

В Якутии ночной клуб чуть не сгорел из-за взрыва петарды

#дом
#дрон
#жк
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Якутии ночной клуб чуть не сгорел из-за взрыва петарды
SHOT: в ночном клубе в Ленске после взрыва петарды произошел серьезный пожар
21 декабря 2024, 08:58

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Взрыв петарды спровоцировал серьезный пожар в одном из ночных клубов в Ленске. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Во время вечеринки, на которой были не менее 50 человек, в помещении начался пожар. Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров, охватив стены и потолок.

Уточняется, что сначала никто из посетителей клуба не обратил на пожар никакого внимания. Люди продолжили веселиться, однако вскоре сотрудники заведения решили вывести гостей на улицу. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Читайте также:

Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар

В Ленобласти мужчина поджёг канистру с бензином в банке, раздались взрывы

Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем
#пожар
#дом
#дрон
#жилой дом
#человек
#мужчина
#сотрудники
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар
Baza: дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани, начался пожар
21 декабря 2024, 08:52

Фото: iStock/Naypong

Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел в жилом комплексе премиум-класса «Лазурные небеса» в Советском районе города. Попадание БПЛА вызвало пожар, на верхних этажах многоэтажки есть дым.




На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.

Читайте также:

Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем

SHOT: ракета из Йемена попала в центр Тель-Авива на детскую площадку

В Ленобласти мужчина поджёг канистру с бензином в банке, раздались взрывы

#пожар
#бпла
#взрывы
#ракета
#инцидент
#мужчина
#казань
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автомобиль въехал в толпу людей на ярмарке в Магдебурге, пострадала почти сотня людей: подробности о теракте
21 декабря 2024, 08:00

Фото: iStock/Alex_Schmidt

20 декабря в немецком Магдебурге, федеральная земля Саксония-Анхальт, автомобиль на большой скорости въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. Пострадало огромное количество людей и полиция подозревает, что это был целенаправленный теракт. Водителя задержали и допрашивают. О подробностях происшествия расскажет «Радио 1».

Подробности инцидента в Магдебурге: сколько пострадавших?

Автомобиль направили в так называемую сказочную часть рождественского рынка, где находилось много семей с детьми.

Посетители и продавцы были эвакуированы. Центр города оцепили, полиция стала проверять территорию на наличие взрывчатки. На месте происшествия работают спасательные службы, задействованы вертолёты, а пострадавших доставляют в больницы Магдебурга и близлежащих городов.

Точные данные о погибших остаются противоречивыми. Газета Bild сообщила о 11 жертвах, включая ребёнка.


Автомобиль наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Германии: что известно об инциденте
Автомобиль наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Германии: что известно об инциденте
Информация о пострадавших также долгое время была неточной, но к утру 21 декабря на сайте администрации города появились следующие официально установленные детали: травмы при теракте получили 68 человек, из них 15 пострадало серьезно и 37 получили травмы средней степени тяжести.

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Первые пациенты уже поступили в Университетскую клинику Магдебурга, где им оказывают помощь.

Кто обвиняется в преступлении

Как сообщили немецкие СМИ, задержанным оказался уроженец Саудовской Аравии по имени Талеб А., 1974 года рождения. Он прибыл в Германию в 2006 году и в 2016 году получил статус беженца.

Подозреваемый арендовал автомобиль (BMW), использованный в наезде, однако, по последним данным из ФРГ, в машине не нашли взрывчатки. Водитель ранее не попадал в поле зрения как исламист и, вероятно, действовал в одиночку.


В Германии сообщили подробности о виновнике теракта в Магдебурге
В Германии сообщили подробности о виновнике теракта в Магдебурге

Однако отмечается, что Талеб А. часто делал антиисламские высказывания в соцсетях. Иногда он сильно критиковал решения властей ФРГ.

«Я уверяю вас, что, если Германия захочет войны, мы её получим. Если Германия захочет нас убить, мы убьём их, умрём или отправимся в тюрьму с гордостью», — приводит ​telegram-канал SHOT одну из ​цитат ​террориста.

Реакция властей на теракт

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф выступил на месте трагедии, подтвердив гибель двух человек. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования пострадавшим и их близким, а также объявил, что посетит Магдебург 21 декабря.

Фото: iStock/picturesd

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок также выразила поддержку семьям погибших.

Посольство России в Германии сообщает, что среди пострадавших россиян не выявлено. Диппредставительство открыло горячую линию для граждан РФ.

Читайте также:

Ущерб от мошенничества в Курской области составил свыше 800 млн рублей

SHOT: ракета из Йемена попала в центр Тель-Авива на детскую площадку

Пожилая женщина держала в машине труп своего знакомого
#полиция
#помощь
#автомобиль
#мид
#гибель
#следствие
#больницы
#инцидент
#фрг
#рф
#олафстатьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем
Süddeutsche Zeitung: подозреваемый в теракте в Магдебурге был признан беженцем
21 декабря 2024, 07:48

Фото: iStock/Stadtratte

Мужчина, подозреваемый в наезде на толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, в 2016 году был признан беженцем. Об этом информирует издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник.
Уточняется, что Талеб А. летом 2016 года был признан беженцем. По данным Bild, мужчина находится в Германии с 2006 года и имеет вид на жительство.

Талеб работает медицинским специалистом в сфере психиатрии и психотерапии.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Количество пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.

Читайте также:

В Германии сообщили подробности о виновнике теракта в Магдебурге

Автомобиль наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Германии: что известно об инциденте

Пожилая женщина держала в машине труп своего знакомого
#ребёнок
#женщина
#человек
#министр
#мужчина
#машина
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: ракета из Йемена попала в центр Тель-Авива на детскую площадку
21 декабря 2024, 05:57

Фото: iStock/RamonCast

В Тель-Авиве, столице Израиля, произошёл ракетный удар, нанесённый с территории Йемена. По данным ЦАХАЛ, система противоракетной обороны «Железный купол» не смогла перехватить баллистическую ракету, выпущенную йеменскими хуситами.
Снаряд упал в центре города, на детской площадке.

В результате инцидента пострадали пять человек, получивших лёгкие ранения, главным образом от осколков стекла. Ситуация вызвала панику среди жителей, но большинство из пострадавших отделались легкими ранениями.

Кадры атаки выложены в Telegram-канале SHOT.



Ранее «Радио 1» передавало, что в посёлке Ульяновка Ленинградской области мужчина устроил поджог в отделении банка, что привело к взрывам и вызвало серьезную опасность. Есть пострадавшие.

Читайте также:

Пожилая женщина держала в машине труп своего знакомого

«Будешь моей женой»: Девушка из Москвы рассказала о домогательствах мигранта на рабочем месте

В Петербурге обманутая на 1 млн рублей мошенниками пенсионерка запустила салют в банке
#пострадавшие
#снаряд
#кадры
#опасность
#telegram
#йемен
#израиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пожилая женщина ​держала в машине труп своего знакомого
В ​Англии ​80-летнюю женщина арестовали за сокрытие останков мужчины в машине
21 декабря 2024, 03:19

Фото: iStock/photobac

В графстве Корнуолл, Великобритания, полицейские обнаружили в автомобиле останки 50-летнего мужчины на территории бизнес-центра. Убийц оказалось двое, одна из них — весьма пожилая дама.
Как сообщает The Sun, находка трупа привела к аресту двух женщин, которых подозревают в убийстве, сокрытии тела и препятствовании законному захоронению. Точное время смерти мужчины еще не установлено.

Одной из подозреваемых уже под 80 лет, другой около 50-ти. Труп в своей машине прятала старшая. Предположительно, обе являются знакомыми погибшего.

Обстоятельства преступления остаются неизвестными, но полиция продолжает расследование. Женщины находятся под стражей, и официальные комментарии пока минимальны.

Полиция уже сообщила семье убитого о его трагичной гибели.

На месте происшествия продолжают работать следственные группы. Больше информации обещают раскрыть после завершения оперативных действий.

Читайте также:

Автомобиль наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Германии: что известно об инциденте

В Германии сообщили подробности о виновнике теракта в Магдебурге

В Ленобласти мужчина поджёг канистру с бензином в банке, раздались взрывы
#полиция
#полицейские
#великобритания
#происшествия
#расследование
#тела
#труп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии сообщили подробности о виновнике теракта в Магдебурге
Полиция Магдебурга заключила, что совершивший теракт действовал один
21 декабря 2024, 02:44

Фото: iStock/Rawf8

Правоохранительные органы Магдебурга сообщили, что мужчина, совершивший наезд на людей в городе, действовал в одиночку. Информация об этом была опубликована в социальной сети X. Также стали известны имя и место жительства преступника.
«Мужчину задержали сразу на месте и временно арестовали. В настоящее время мы предполагаем, что он был единственным преступником», — сообщила полиция в социальной сети Х.
Подозреваемый, по данным газеты Mitteldeutsche Zeitung, проживает и работает врачом в городе Бернбург, где в настоящий момент проводятся следственные мероприятия.

Как уточняет журнал Der Spiegel, мужчину зовут Талеб А., он родом из города Эль-Хуфуф в Саудовской Аравии. В Германию он приехал в марте 2006 года, а статус беженца получил в 2016 году. Подозреваемый является специалистом в области психиатрии и психотерапии. Ему 50 лет.

Следствие продолжается, правоохранители изучают возможные мотивы действий подозреваемого и его биографию.

Читайте также:

Автомобиль наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Германии: что известно об инциденте

В Ленобласти мужчина поджёг канистру с бензином в банке, раздались взрывы

Судно с моряками из Сирии и Египта подало сигнал SOS в Керченском проливе
#полиция
#следствие
#мероприятия
#германия
#теракт
#фрг
Следите за нашими новостями
в удобном формате