У россиянина с ДЦП отобрали взятую в долг еду

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В городе Кимры Тверской области двое мужчин отобрали еду у россиянина с ДЦП, продукты он взял в долг. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что Сергей взял продукты в долг, пообещав вернуть деньги с ближайшей пенсии. Молодой человек с ДЦП недавно научился ходить, по этой причине он передвигается с трудом.
В тот момент, когда он шел в сторону остановки, на него напали двое мужчин, оттолкнули парня и забрали пакеты с едой. Пока пострадавший кричал и звал на помощь, преступники скрылись.
Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения, позже появилось в социальных сетях. Неравнодушные местные жители быстро купили пострадавшему продукты и помогли улучшить бытовые условия. Согласно информации источника, преступников вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов.
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В тот момент, когда он шел в сторону остановки, на него напали двое мужчин, оттолкнули парня и забрали пакеты с едой. Пока пострадавший кричал и звал на помощь, преступники скрылись.
Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения, позже появилось в социальных сетях. Неравнодушные местные жители быстро купили пострадавшему продукты и помогли улучшить бытовые условия. Согласно информации источника, преступников вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов.
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Екатерина Коршунова