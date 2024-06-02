В Петербурге мужчина зарезал свою девушку, напал на друзей и покончил с собой

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Неадекватный мужчина зарезал свою девушку, напал на друзей, после чего покончил собой. О трагедии в петербургском Зеленогорске сообщает РЕН ТВ.
Знакомая семьи напавшего Артёма рассказала, что он и его девушка Анастасия иногда употребляли запрещённые вещества. В день, когда произошла трагедия, они выпивали с друзьями.
Она также подчеркнула, что пара часто конфликтовала из-за бытовых проблем. Однако Артём и Анастасия сильно любили друг дурга.
По словам женщины, Артём давно ведёт себя неадекватно. В какой-то момент у него началась «паранойя» – он стал думать, что его девушка не до конца ему доверяет, а коллеги вообще шпионят за ним.
ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о покушении на убийство группы лиц.
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Она также подчеркнула, что пара часто конфликтовала из-за бытовых проблем. Однако Артём и Анастасия сильно любили друг дурга.
По словам женщины, Артём давно ведёт себя неадекватно. В какой-то момент у него началась «паранойя» – он стал думать, что его девушка не до конца ему доверяет, а коллеги вообще шпионят за ним.
ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о покушении на убийство группы лиц.
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Анастасия Чинкова