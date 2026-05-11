SHOT: Оренбурженка обнаружила в своем глазу клеща

11 мая 2026, 20:09

Фото: istockphoto/Nataba

В Оренбургской области 26-летняя местная жительница по имени Настя обнаружила у себя в глазу клеща. Вернувшись домой с Сахалина, на следующее утро она почувствовала дискомфорт в глазу — ощущение инородного тела, пишет телеграм-канал SHOT.





Рассмотрев глаз в зеркало, девушка увидела насекомое, которое застряло между ресницами и уже успело присосаться. Настя немедленно обратилась в больницу, где медики извлекли паразита.



По словам пациентки, врачи признались, что сталкиваются с таким впервые. Они удивились, как членистоногому удалось пробраться в область глаза.



Извлеченного клеща направили на исследование, чтобы исключить риск заражения инфекциями.



