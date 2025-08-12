SHOT: пассажирский поезд протаранил грузовик на переезде в Тульской области
В Тульской области пассажирский поезд врезался в грузовик на железнодорожном переезде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, все произошло вечером 11 августа около станции Мордвес. Водитель большегруза выехал на пути и встал на месте перед приближающимся составом Москва – Имеретинский курорт. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
Видео с места происшествия показывает момент удара – поезд буквально сносит грузовик, остановившийся на рельсах. Причины, по которым транспорт остановился на переезде, пока не установлены.
В пресс-службе Московской железной дороги уточнили, что обошлось без пострадавших. После аварии состав продолжил движение по маршруту с небольшим опозданием.
