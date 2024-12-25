SHOT: «Патриот» протаранил военкомат и снес забор, затем водитель поджег авто

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В Гусь-Хрустальном водитель УАЗ «Патриот» протаранил здание бывшего военкомата и поджег свой автомобиль. Как сообщает SHOT, инцидент произошел поздним вечером 25 декабря.
По предварительным данным, 50-летний мужчина мог стать жертвой украинских мошенников. Виновник на внедорожнике снес ворота забора и врезался в двери главного входа военкомата. Затем злоумышленник поджег автомобиль и попытался скрыться, но был задержан полицией на месте происшествия.
Возгорание оперативно потушили прибывшие сотрудники МЧС. На видео в SHOT можно увидеть пылающий автомобиль и ущерб от тарана.
Сейчас мужчина дает показания следователям. Обстоятельства и мотивы его поступка выясняются.
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Возгорание оперативно потушили прибывшие сотрудники МЧС. На видео в SHOT можно увидеть пылающий автомобиль и ущерб от тарана.
Сейчас мужчина дает показания следователям. Обстоятельства и мотивы его поступка выясняются.
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Мария Моисеева