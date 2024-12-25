При крушении самолета в Актау погибли семь россиян

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При крушении самолета Embraer 190 в казахстанском Актау погибли семь россиян, девять выжили. Об этом на брифинге сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
Всего на борту находились 16 граждан Российской Федерации. Министр добавил, что трое из пяти членов экипажа самолета остались в живых.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.
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Екатерина Коршунова