Казинформ: черный ящик потерпевшего крушение самолета нашли в Казахстане

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Черный ящик упавшего в казахстанском Актау самолета обнаружили, передает Казинформ, ссылаясь на транспортную прокуратуру республики.
«Черный ящик разбившегося самолета найден», — сказано в публикации.Уточняется, что расшифровка начнется в ближайшее время.
Трагедия произошла утром, 25 декабря, когда авиалайнер выполнял рейс Баку — Грозный. Погибли 38 человек. Также погибли оба пилота, которые незадолго до падения успели сообщить о происходящем. Кроме того, они увели падающее воздушное судно от жилых домов, чтобы избежать жертв.
В Госдуме уже прокомментировали, что Россия поможет выжившим. В настоящее время Azerbaijan Airlines не выполняет рейсы в Махачкалу и Грозный.
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Никита Кротов