В автомобиле азербайджанца, зарезавшего москвича, нашли оружие

Фото: iStock/Savusia Konstantin
Пистолет Макарова нашли в брошенной BMW, на которой сбегали с места убийства мотоциклиста Шахин Аббасов и его брат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что внутри автомобиля валялись пачка сигарет и презервативов. В машине был найден нож, которым совершено убийство 24-летнего Кирилла. На рукоятке — волк. Автомобиль нашли на Новороссийской улице, в двух километрах от места убийства.
Напомним, что в Люблино парня убили из-за замечания о парковке. Молодой человек приехал в гости к своей подруге. Он заметил, что белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова припаркована в пешеходной зоне. Парень сделал замечание водителю, за что получил удар ножом в живот. Пострадавшего доставили в больницу. Однако позже он скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Люблино мигрант-нелегал зарезал парня из-за замечания на парковке — видео
Shot: в Москве обнаружили BMW азербайджанца, который напал с ножом на москвича
В Лобне мужчина зарезал знакомого и поджёг его квартиру, чтобы скрыть улики
Дарья Осипова