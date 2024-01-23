В Лобне мужчина зарезал знакомого и поджёг его квартиру, чтобы скрыть улики

Фото: iStock/BrianAJackson
Мужчину, подозреваемого в убийстве и поджоге, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Информация о преступлении поступила от пожарных, которые нашли тело с ножевыми ранениями в ходе тушения квартиры в многоэтажном доме на улице Маяковского в Лобне», — отмечается в сообщении.
Благодаря совместной работе полицейских Лобни и Подольска, подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина без определённого места жительства. Задержанный рассказал, что был в гостях у знакомого. Между ними возник конфликт, и тогда он несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. Потом, чтобы скрыть следы преступления, он поджёг матрас, а оттуда огонь распространился по всей квартире.
Читайте также:
Муж изнасилованной россиянки отреагировал на возвращение преступника со спецоперации
Житель Петербурга осуждён на 12 лет за поддержку терроризма в Интернете
«Чтобы понервничал»: Российскому военкору вскрыли машину и подбросили шевроны ВСУ
Лев Каштанов