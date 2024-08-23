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Боевики ВСУ снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске

Shot: БПЛА ВСУ снова атаковал нефтебазу в ростовском Пролетарске
23 августа 2024, 09:03
Фото: istock/LYagovy

Фото: istock/LYagovy

Боевики Вооруженных сил Украины снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Сообщается, что прилет был зафиксирован около 05:00, пострадавших нет. Предполагается, что боевики стремятся к тому, чтобы огонь перекинулся на цистерны с керосином, что может значительно увеличить площадь пожара.

На данный момент пламя еще не достигло резервуаров с керосином. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.



Напомним, что 18 августа силы ПВО отразили атаку БПЛА на юго-востоке Ростовской области. В результате падения обломков дрона на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива. Отмечается, что пожар тушат уже шестой день. За это время пострадало 47 сотрудников МЧС, 15 из них госпитализировано.

Ранее военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста
23 августа 2024, 09:34

Фото: istockphoto / Thomasaf

На данный момент пять обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подали жалобы на продление меры пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
«Защита Алишера Касимова, Исроила Исломова, Диловара Исломова и Аминчона Исломова подала жалобы на продление срока содержания под стражей. Ранее продление срока ареста обжаловал Мухаммадсобир Файзов, которого считают предполагаемым исполнителем теракта», — поделились в ведомстве.

Басманный суд Москвы в середине августа продлил меру пресечения для всех 12 фигурантов дела до 22 ноября.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек.

По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четверо предполагаемых исполнителей теракта изначально обвинялись по статье УК РФ «Террористический акт». Остальным вменялось пособничество в совершении этого преступления.

Сейчас исполнителям теракта, помимо статьи УК РФ о терроризме, вменяется участие в террористической организации, обучение в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

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Житель Подмосковья устроил нарколабораторию в своём дачном доме

Боевики ВСУ снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске

В Польше упал второй за сутки российский метеорологический зонд
#суд
#жалобы
#ук
#защита
#обучение
#человек
#рф
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Житель Подмосковья устроил нарколабораторию в своём дачном доме
23 августа 2024, 09:19

Фото: istockphoto / Thomasaf

Лабораторию по производству мефедрона обнаружили полицейские в доме в одном из садоводческих товариществ в подмосковной деревне Васютино, хозяина дома — 33-летнего жителя Реутова — задержали, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«В ходе обыска в доме были обнаружены пластиковые канистры с жидкостью, противогаз, металлический реактор, весы, стеклянные колбы, компрессоры, сушильную машинку, а также ёмкости с веществом светлого цвета. Общий вес изъятого вещества составил около 50 килограммов», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что по крайней мере в одном изъятом ведре находится порошок, содержащий в своём составе мефедрон. Масса наркотика составила свыше 15 килограммов.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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Боевики ВСУ снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске

МЧС: на Кубани продолжаются поиски члена экипажа после атаки ВСУ на порт Кавказ

Три рюмки, смерть и психбольница: жена и дочь так и не проснулись, подробности трагедии в Ногинске
#наркотики
#павловский посад
#реутов
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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В Польше упал второй за сутки российский метеорологический зонд
RMF FM: в Польше упал второй за сутки российский метеозонд
23 августа 2024, 08:34

Фото: iStock/Ajax9

В Польше за сутки зафиксирован второй случай падения российского метеозонда. Об этом сообщает радиостанция RMF FM, пишет РИА Новости.
В среду в 20 километрах к северу от Ольштына, недалеко от города Добре място, был обнаружен метеозонд с надписями на русском языке, который застрял на дереве. Полицейские охраняли его всю ночь, а позже военные подтвердили, что это действительно метеорологический зонд.

«В лесу недалеко от поселка Пиш Варминско-Мазурского воеводства обнаружены элементы, вероятно, российского метеорологического воздушного зонда», — отмечается в сообщении.

На данный момент удалось найти лишь измерительное оборудование, без самого воздушного шара. Сообщается, что в настоящее время территорию охраняют полицейские. Устройство, безусловно, будет исследовано, однако, скорее всего, это часть российского метеорологического зонда.

В этом году в Варминско-Мазурском воеводстве Польши уже несколько раз обнаруживали подобные объекты. По информации польских властей, найденные метеозонды были запущены с метеостанции, расположенной в окрестностях Калининграда.

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МАГАТЭ получила сообщение об обломках беспилотника в 100 метрах от Курской АЭС

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#военные
#оборудование
#полицейские
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МЧС: на Кубани продолжаются поиски члена экипажа после атаки ВСУ на порт Кавказ
23 августа 2024, 07:02

Фото: istock/DmyTo

В МЧС России сообщили, что на Кубани продолжаются поиски одного члена экипажа затонувшего парома в порту Кавказ после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По данным ведомства, местонахождение одного человека по-прежнему неизвестно.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что 17 членов экипажа удалось спасти. Нападение ВСУ произошло вечером 22 августа, когда украинские войска атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ.

Напомним, водителей фур и легковых автомобилей, направляющихся в сторону порта Кавказ, разворачивают на посту ДПС в поселке Ильич, расположенном за 13 километров от порта. Отмечается, что перед постом скопления машин отсутствуют. Об этом сообщает РИА Новости.

Киевский режим атаковал паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» этим вечером, 22 августа. После удара на судне разгорелся пожар, которому вскоре присвоили третий ранг сложности. На борьбу с огнем пришлось отправлять пожарный поезд, 101 спасателя и 34 машины спецтехники.

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#нападение
#пожар
#всу
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РИА Новости: На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту Кавказ
23 августа 2024, 06:48

Фото: istock/Apriori1

Водителей фур и легковых автомобилей, направляющихся в сторону порта Кавказ, разворачивают на посту ДПС в поселке Ильич, расположенном за 13 километров от порта.
Отмечается, что перед постом скопления машин отсутствуют. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее, вечером 22 августа, оперативный штаб сообщил об атаке украинских войск на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ.

Напомним, киевский режим атаковал паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» этим вечером, 22 августа. После удара на судне разгорелся пожар, которому вскоре присвоили третий ранг сложности. На борьбу с огнем пришлось отправлять пожарный поезд, 101 спасателя и 34 машины спецтехники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что в порту «Кавказ» спасли 17 членов экипажа атакованного ВСУ железнодорожного парома. Он добавил, что поисковая операция продолжается, остается найти еще двух человек.

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#машины
#всу
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Учительница два года насиловала школьницу
В США арестовали 54-летнюю Дон Честер по подозрению в растлении ученицы
23 августа 2024, 05:56

Фото: istock/Rafa Jodar

В США в штате Иллинойс арестовали школьную учительницу. Как выяснило следствие, она два года насиловала ученицу в конце 1990-х годов, передает WGN-TV. В июне жертва написала на учительницу заявление и 54-летнюю Дон Честер допросили.
Бывшая ученица рассказала полицейским, что женщина регулярно насиловала ее в 1998-2000 годах, когда пострадавшей было 12-14 лет. Девочка училась в шестом и седьмом классах школы города Уэстчестер.

В ходе следствия было установлено, что Честер начала «проявлять личный интерес» к девочка, писала ей личные письма и записки. Учительница выстроила занятия таким образом, чтобы девочка часто оставалась с ней наедине. В такие моменты Честер совершала в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера.

В 2000 году учительница уволилась из школы Уэстчестера и переехала в поселок Беркли. Там она жила и работала вплоть до своего задержания. Арест произошел 19 августа, женщину задержали в собственном доме. Учительнице предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.

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#женщина
#обвинение
#девочка
#насилие
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МАГАТЭ получила сообщение об обломках беспилотника в 100 метрах от Курской АЭС
23 августа 2024, 01:19

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

МАГАТЭ получило сообщение об обнаружении обломков беспилотника на территории Курской АЭС, в 100 метрах от атомной станции. Соответствующая информация появилась на сайте организации.
«В связи с этим <...> Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе», — указано в сообщении.
В МАГАТЭ также предупредили, что военные действия вблизи АЭС серьезно угрожает мировой ядерной безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ночь на четверг, 22 августа, ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС.
«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации», — заявил российский лидер.
Российский лидер выразил надежду, что МАГАТЭ выполнит свое обещание.

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#военные
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Спасатели МЧС вывели 150 взрослых и 43 детей из зоны лесного пожара в Домбае
23 августа 2024, 00:03

Фото: iStock/gorodenkoff

Спасатели МЧС России вывели 150 взрослых и 43 детей из зоны лесного пожара в Домбае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале. Отмечается, что для эвакуированных организовали ночлег в районе озера Туманлы-Кель, где нет задымления.
«Сотрудники ведомства прорабатывают пути эвакуации на перевал Клухор в случае ухудшения обстановки», — говорится в сообщении.
По последним данным, в тушении лесного пожара 64 спасателя и 12 единиц техники.

Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что пожар начался накануне, 21 августа, но сегодня огонь разгорелся гораздо сильнее. Над ущельем поднимается огромный столб дыма.

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#пожар
#сотрудники
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#лес
#мчс
#спасатели
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Три рюмки, смерть и психбольница: жена и дочь так и не проснулись, подробности трагедии в Ногинске
22 августа 2024, 23:00

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

25 октября 2021 года в подмосковном Ногинске произошла жуткая трагедия, которая до сих пор отзывается в умах пользователей сети. Ранним утром 38-летний Александр (имя изменено) завершил ночную смену в такси и вернулся домой. Ожидая встретить жену Ларису (имя изменено) и 2-летнюю дочь Аню (имя изменено) он зашел в квартиру, но к нему так никто и не вышел.
Как погибла двухлетняя девочка, что стало с ее матерью и кого подозревает отец — читайте в материале «Радио 1».

Беспробудный сон

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

Заподозрив неладное, Александр зашел в комнату, где увидел крепко спящими жену и дочь. Часы в это время показывали уже 9:30 утра. Испугавшись, что они заболели, мужчина начал будить сначала жену, а затем и дочку. Ни одна из них не проснулась. Шокированный отец позвонил в службу спасения.

Прибывшая бригада скорой помощи без особых объяснений забрала пострадавших в больницу. Обеих отправили в реанимацию Ногинской ЦРБ.

Предварительный диагноз породил больше вопросов, чем ответов — отравление алкоголем.
«Я до сих пор не знаю, что произошло. Меня не было дома. Когда я приехал, они лежали на кровати без сознания, я сразу вызвал скорую и их увезли. Мне так ничего и не объяснили», — приводят слова Александра в «КП».
Ближе к полуночи двухлетняя девочка умерла в реанимации, так и не придя в сознание.

Две пустых бутылки и три рюмки

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

О смерти малышки медики сразу сообщили в полицию, где организовали доследственную проверку и отправили в квартиру Александра оперативников.

При осмотре жилища полицейские обнаружили две пустых бутылки от настойки «Красная ягода» и, по данным «МК», три рюмки и распахнутое настежь окно. Бытовые условия проживания не вызвали вопросов у правоохранителей.

Криминальное прошлое

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

По информации «МК», вскоре выяснилось, что семья попала в поле зрения полиции еще год назад, когда они жили в Электростали. Отмечалось, что отец с ребенком ушли в зоопарк, а мать в это время решила напиться. Очень пьяная женщина в подъезде и стала поводом для соседей обратиться в полицию.

Издание пишет, что криминальное прошлое было и у главы семейства: за его спиной три срока за грабежи. После очередного освобождения, он увел жену у соседа и сам на ней женился.

Лариса оставила свою дочь с бывшим мужем, родив от Александра нового ребенка. По началу их преследовали проблемы с деньгами — у жены 69 тысяч долга по алиментам, бывший супруг выписал ее из квартиры, семья стала часто менять квартиры, ища более дешевые варианты. Однако финансовое положение поправилось, когда Александр начал работать в такси.

Пришла в сознание, но сошла с ума

Фото: istockphoto/Akarawut Lohacharoenvanich

После смерти дочери жена Александра еще несколько дней пребывала без сознания в тяжелом состоянии. Однако, когда женщина очнулась, стало понятно — она не ответит, что произошло и как малышка приняла алкоголь. Ларису перевели в психиатрическую клинику.

Убитый горем отец не верит, что его дочь могла перепутать сок с алкогольным напитком. Ему не дают покоя три рюмки на столе, сообщает «МК», и распахнутое настежь окно. Александр настаивает, что у его избранницы в ту ночь были гости.
«Это она виновата, ну точно не я, меня даже дома не было, я ничего не знал. <…> Я не понимаю, как это случилось», — цитируют слова Александра в «КП».
Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Вскоре еще одно — о халатности, так как следствие изучало версию об отсутствии должного внимания со стороны органов опеки.

Старшая дочь Ларисы, которую та оставила в другой семье, отказывается считать ее своей матерью. По словам родственников, подросток полностью оборвала все контакты с ней и называет себя сиротой.

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