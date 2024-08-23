Боевики ВСУ снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске

Фото: istock/LYagovy
Боевики Вооруженных сил Украины снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Сообщается, что прилет был зафиксирован около 05:00, пострадавших нет. Предполагается, что боевики стремятся к тому, чтобы огонь перекинулся на цистерны с керосином, что может значительно увеличить площадь пожара.
На данный момент пламя еще не достигло резервуаров с керосином. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.
Напомним, что 18 августа силы ПВО отразили атаку БПЛА на юго-востоке Ростовской области. В результате падения обломков дрона на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива. Отмечается, что пожар тушат уже шестой день. За это время пострадало 47 сотрудников МЧС, 15 из них госпитализировано.
Ранее военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На данный момент пламя еще не достигло резервуаров с керосином. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.
Напомним, что 18 августа силы ПВО отразили атаку БПЛА на юго-востоке Ростовской области. В результате падения обломков дрона на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива. Отмечается, что пожар тушат уже шестой день. За это время пострадало 47 сотрудников МЧС, 15 из них госпитализировано.
Ранее военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова