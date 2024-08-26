Средства ПВО ликвидировали БПЛА ВСУ в Саратовской области

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе», – написал он.
Утверждался, что все службы экстренной помощи функционируют в усиленном режиме.
Ранее стало известно, что два БПЛА ВСУ атаковали легковой автомобиль на трассе в Белгородской области, в результате чего пострадали два человека. Отмечается, что БПЛА атаковали легковой автомобиль на участке трассы Красная Яруга – Вязовое.
Позже брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что жертвы и пострадавшие в результате уничтожения украинского БПЛА в небе отсутствуют.
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