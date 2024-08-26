Средства ПВО ликвидировали БПЛА ВСУ в Саратовской области

В волгоградском ИК-19, где недавно радикалы устроили бунт и взяли заложников, у заключенных была возможность получать самогон, покупать телефоны с доступом в интернет и зарабатывать. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Сидельцы также могли приобретать дополнительные передачки и свидания, говорится в сообщении.