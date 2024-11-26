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SHOT: Посадку загоревшегося в Анталье самолёта SSJ-100 выполнял опытный пилот

Фото: istockphoto/rebius

Фото: istockphoto/rebius

Самолетом Sukhoi Superjet 100, загоревшимся при посадке в турецкой Анталье, управляли командир воздушного судна (КВС) Владимир Чернов и командир-стажёр Андрей Прядкин. Чернова, осуществлявшего посадку, характеризуют как опытного пилота.


В кабине также находился второй пилот Дмитрий Подрубилин, выполнявший роль наблюдателя, сообщает телеграм-канал SHOT. Несмотря на опытность Чернова, в настоящее время в качестве основной версии причины аварии называется его ошибка. Командир воздушного судна не успел среагировать на сдвиг борта ветром. В результате самолёт ударился о взлётно-посадочную полосу, после чего загорелся. Отмечается, что данная версия не является окончательной.

Расследованием инцидента занимается турецкая сторона. Росавиация создала специальную комиссию, но её к расследованию на территории Турции пока не допускают. В настоящее время сотрудники агентства изучают документы в московском офисе компании «Азимут».

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#самолет
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Daily Mail: Зубной врач потерял иглу от шприца во рту у пациента
26 ноября 2024, 10:06

Фото: istockphoto/simpson33

Поход к стоматологу закончился для 41-летнего британца Джо Вуллена необратимым повреждением лицевого нерва. Кроме того, ему пришлось перенести сложную операцию.
Необычную медицинскую историю рассказало издание Daily Mail. Мужчина всю жизнь панически боялся игл и уколов, поэтому с 13-летнего возраста не ходил к врачам, в том числе и к стоматологам. Однако у него так разболелся зуб, что визит к дантисту стал необходимостью. После осмотра врач сообщил Вуллену, что зуб вылечить не удастся, поэтому его следует удалить.

Перед процедурой британцу потребовалось сделать несколько инъекций обезболивающего. Тут-то и оправдались все его страхи перед иглами. Мужчина заметил, что врач и его ассистентка стали вести себя странно, так как потеряли иглу от шприца в ротовой полости пациента.

«Они не могли найти иглу и ковырялись у меня во рту. Это было похоже на то, как ветеринар помогает корове родить», — вспоминает Вуллен.

Оказалось, что врач так глубоко ввёл двухсантиметровую иглу, что она обломилась. Самостоятельно найти и извлечь её он не смог, поэтому направил пациента к челюстно-лицевому хирургу. Рентген показал, что игла застряла в задней части полости рта, рядом с челюстью. По словам британца, персонал больницы выстраивался в очередь, чтобы посмотреть рентгеновский снимок, так как ничего подобного им видеть ещё не доводилось.

Чтобы извлечь иглу и удалить зуб потребовалась сложная операция, в ходе которой на десне пациента и в ротовой полости пришлось сделать около ста надрезов. После хирургического вмешательства у Вуллена началось необратимое поражение лицевого нерва. Из-за этого осложнения он перестал чувствовать нижнюю правую часть лица, не может контролировать слюноотделение и часто прикусывает губы, не замечая этого.

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На Урале 16-летняя девушка родила ребенка и выбросила его в мусорный контейнер
26 ноября 2024, 09:48

Фото: iStock/Fedorovekb

В Пласте Челябинской области в мусорном контейнере обнаружили мертвую новорожденную девочку. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на собственный источник.
Мертвого младенца обнаружили 22 ноября. Оказалось, что девочку родила 16-летняя девушка, а после выбросила в мусорный контейнер. Новорожденную обнаружили уже мертвой. Пока неизвестно, сколько времени она там пролежала.

Девушка жила в общежитии Учебного городка в Пласте.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Роженице грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что уроженка Кыргызстана попыталась снять койко-место в Москве, однако когда приехала по указанному в объявлении адресу, ей никто не открыл. Тогда она постелила клеенку на лестничной площадке, положила на пол младенца и ушла. Благодаря жильцам дома, которые вовремя нашли грудничка и вызвали врачей, ребенка удалось спасти.

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В Подмосковье поймали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку
26 ноября 2024, 09:18

Фото: iStock/Fedorovekb

22-летнего приезжего из Новосибирска задержали в Московской области по подозрению в соучастии в мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Дело началось с того, что 76-летней жительнице Власихи позвонил неизвестный. Он представился работником Центробанка и сказал, что преступник пытается перевести деньги с её счёта, и чтобы поймать его, надо следовать инструкциям, которые ей передадут от Госуслуг и полиции.

«Позже женщине позвонили указанные лица и сказали поехать в банк и снять 2 млн рублей, а потом передать их «государственному курьеру». Пенсионерка поехала в банк, но обналичить смогла только 538 тысяч рублей. Затем она догадалась, что её хотят обмануть, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.
Под контролем полицейских женщина передала деньги курьеру, и того задержали. Курьер рассказал, что нашёл эту работу через один мессенджеров. Согласно условиям «работодателя», он должен был забирать деньги по указанным адресам и передавать их другим людям, оставляя себе по 10 тысяч рублей.

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#полиция
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#мошенничество
#криминал
#мвд московской области
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Ребенок неудачно прыгнул и получил травму позвоночника в батутном центре
На Камчатке 12-летний мальчик получил травму позвоночника в батутном центре
26 ноября 2024, 04:11

Фото: iStock/Mariakray

На Камчатке Следственный комитет проводит проверку после инцидента в батутном центре Петропавловска-Камчатского, где 12-летний мальчик получил травму позвоночника. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Камчатскому краю.
Следственное управление подчеркнуло, что причины и возможные нарушения будут тщательно изучены.

По предварительным данным, происшествие случилось 22 ноября. Ребенок выполнял сальто на батуте, но неудачно приземлился, что привело к серьезной травме.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и собирают показания очевидцев. По завершении доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства.

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#ск
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Узнали последнюю просьбу пилота самолета, разбившегося в Литве
Разбившийся под Вильнюсом самолет DHL перед крушением запрашивал ILS-посадку
26 ноября 2024, 00:05

Фото: iStock/rebius

Грузовой самолет компании DHL разбился в понедельник недалеко от аэропорта Вильнюса. Судно направлялось из Лейпцига. Аудиозапись переговоров пилотов с диспетчерами, попавшая в распоряжение РИА Новости, свидетельствует, что экипаж запрашивал разрешение на заход по приборам с использованием системы ILS (курсо-глиссадная система).
«Диспетчеры, можете, пожалуйста, подтвердить, может ли 18D использовать систему захода на посадку по приборам кабины пилота (ILS)?», — спрашивал один из пилотов.
ILS — система, которая помогает самолету определять свое положение в пространстве и выполнять посадку, настраиваясь на частоты радиостанций курса и глиссады.

По данным литовской полиции, один из пилотов, гражданин Испании, погиб, а трое пострадавших — граждане Литвы, Германии и Испании — доставлены в больницы.

Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование, а глава департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что версия теракта пока не исключается, хотя подтверждений этому нет. Причины крушения все еще выясняются.

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#компании
#расследование
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«Ветераны России» требуют наказать Ельцин Центр за выступление правнучки Хрущева
25 ноября 2024, 16:57

Фото: iStock/Elena Odareeva

Руководство Ельцин Центра следует привлечь к ответственности за выступление правнучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины, заявил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, подобные лекции мало чем отличаются от пропаганды фашистов во времена Великой Отечественной.
«Сегодняшние действия таких лекторов мало чем отличаются от пропаганды фашистов в годы Великой Отечественной войны. Мы не можем позволить враждебным идеям сеять хаос и разрушение в нашем обществе. Тех, кто позволяет таким людям выступать, нужно привлекать к ответственности», — высказался он в беседе с NEWS.ru.
Резяпов считает, что внутренние враги всегда помогают врагам внешним и, пока бойцы ВС РФ защищают Россию, такие, как Хрущева, хотят расчленить государство.

Как отмечается, движение написало обращения к генпрокурору России Игорю Краснову, главе СК РФ Александру Бастрыкину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с призывом запретить мероприятие и проверить правнучку лидера СССР на предмет финансирования ВСУ.

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В Северной Осетии уволили девушку, обвинившую в изнасиловании начальника СБ прокуратуры
Mash Gor: Обвинившую начальника СБ прокуратуры в изнасиловании девушку уволили
25 ноября 2024, 16:45

Фото: istockphoto/seb_ra

В Северной Осетии сократили девушку, которая ранее обвинила в изнасиловании начальника службы безопасности республиканской прокуратуры. Ей предложили должность водителя.
Как считают следователи, Георгий Авакян надругался над подчинённой в собственном кабинете, передаёт телеграм-канал Mash Gor. Девушка написала заявление в полицию, начальника службы безопасности арестовали. Генеральный прокурор республики лично пообещал ей, что никаких проблем по службе у неё не будет.

Однако сразу после возбуждения уголовного дела в отношении Авакяна начались бесконечные проверки. После них девушка попала под сокращение. Взамен старшему офицеру прокуратуры была предложена должность водителя.

После обращения к Генеральному прокурору РФ Краснову Следственный комитет возбудил дело о препятствии правосудию против нового начальника службы безопасности Северной Осетии Льва Мисикова. Однако уже на следующий день постановление о возбуждении уголовного дела отменили.

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Появились новые подробности наезда BMW на толпу пешеходов в Челябинске
Ребенок, пострадавший при наезде BMW на пешеходов в Челябинске, был в сознании
25 ноября 2024, 16:34

Фото: iStock/huettenhoelscher

Ребенок, который пострадал в результате наезда BMW на толпу пешеходов в Челябинске, после аварии был в сознании. Об этом сообщила местная жительница Анастасия, видевшая место ДТП. По ее словам, коляска стояла целая, а сам малыш был на руках у мужчины.
«На этом островке стояло человек восемь. Но сколько он сбил, я точно не знаю. Судя по камерам, много людей рванули помогать. Ребеночек был на руках у мужчины, не плакал, в сознании был, крови не видела. Мужчина с ребенком заглядывал в [автомобиль] реанимации и звонил кому-то. Дай бог, с мамой малыша все в порядке. Коляска целая стояла», — поделилась очевидица в беседе с «Газетой.ру».
Напомним, жуткая авария произошла сегодня, 25 ноября, на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Глава региона Алексей Текслер заявил, что водитель иномарки даже не пытался тормозить и скрылся с места ДТП. По предварительной информации, виновник аварии был пьян.

По информации регионального министерства здравоохранения, в результате инцидента пострадали пять человек, включая 11-месячного ребёнка. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь. Состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое.
«Машина ДПС как раз поехала в сторону, где разбитая машина стояла, и еще скорая помощь была там на месте. Повезло, что они просто ехали мимо. Людей на дороге уже не было, валялись части фары. Я тогда поняла, что водители этого виновника там дальше тормознули», — добавила Анастасия.
Еще одно серьезное ДТП произошло в этот же день на Комсомольском проспекте в Кемерово, где Land Cruiser сбил 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе, сообщает «Сiбдепо».
«Девочка 12 лет, состояние средней степени тяжести. Была госпитализирована. Ее жизни ничего не угрожает», — приводят в издании слова собеседника из Центра медицины катастроф.
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Текслер: Влетевший на машине в толпу пешеходов в Челябинске водитель был пьян
25 ноября 2024, 16:12

Фото: istockphoto/ByoungJoo

В Челябинске водитель на BMW врезался в толпу людей на перекрёстке и скрылся с места происшествия. По предварительной информации, он был пьян.
Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что нарушитель, протаранив группу пешеходов, даже не снизил скорость и сразу уехал. Задержать его помогли другие водители. Они заблокировали его машину и дождались прибытия полицейских. В отношении лихача возбуждено уголовное дело.

По информации регионального министерства здравоохранения, в результате инцидента пострадали пять человек, включая 11-месячного ребёнка. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь. Состояние одного из пациентов оценивается как тяжёлое.

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