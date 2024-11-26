SHOT: Посадку загоревшегося в Анталье самолёта SSJ-100 выполнял опытный пилот

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Самолетом Sukhoi Superjet 100, загоревшимся при посадке в турецкой Анталье, управляли командир воздушного судна (КВС) Владимир Чернов и командир-стажёр Андрей Прядкин. Чернова, осуществлявшего посадку, характеризуют как опытного пилота.
В кабине также находился второй пилот Дмитрий Подрубилин, выполнявший роль наблюдателя, сообщает телеграм-канал SHOT. Несмотря на опытность Чернова, в настоящее время в качестве основной версии причины аварии называется его ошибка. Командир воздушного судна не успел среагировать на сдвиг борта ветром. В результате самолёт ударился о взлётно-посадочную полосу, после чего загорелся. Отмечается, что данная версия не является окончательной.
Расследованием инцидента занимается турецкая сторона. Росавиация создала специальную комиссию, но её к расследованию на территории Турции пока не допускают. В настоящее время сотрудники агентства изучают документы в московском офисе компании «Азимут».
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Александр Бойцов