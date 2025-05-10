«Конечно, захотят отомстить»: Фицо предупредили о последствиях от Евросоюза за приезд в Москву на День Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас и заявил, что у неё нет никаких полномочий, чтобы критиковать его визит в Москву на празднование Дня Победы. Об этом он написал в своих соцсетях.