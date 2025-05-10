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Евродепутат Любош Блага заявил, что попытки ЕС и словацкой оппозиции отомстить премьер-министру Словакии Роберту Фицо за его визит в Москву на 80-летие Победы останутся безрезультатными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на позицию политика.
Блага раскритиковал заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, осудившей поездку Фицо. По его мнению, отрицание роли Красной армии в разгроме фашизма демонстрирует искажение исторической правды со стороны ЕС.
Ранее Фицо отметил, что его визит направлен на сохранение памяти о подвиге освободителей, несмотря на критику Каллас. Он также заявил, что у неё нет никаких полномочий, чтобы критиковать его поездку в Москву на празднование Дня Победы.
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«Конечно, они захотят ему отомстить. Будут пытаться верезжать, но ничего не смогут, потому что Роберт Фицо – суверенный председатель правительства Словацкой Республики. Когда я слышу, как Кая Каллас пытается его поучать (...) и, мол, по мнению Каллас, мы находимся на неверной стороне истории, то у меня возникает вопрос: а какая сторона тогда верная? Фашизм?», — поразился он.Премьер Словакии прибыл в Москву, чтобы почтить память десятков тысяч советских солдат, погибших при освобождении страны, что, подчеркнул Блага, является актом благодарности.
Ранее Фицо отметил, что его визит направлен на сохранение памяти о подвиге освободителей, несмотря на критику Каллас. Он также заявил, что у неё нет никаких полномочий, чтобы критиковать его поездку в Москву на празднование Дня Победы.
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Мария Моисеева