SHOT: Рэперов Baby Melo и Badri задержали прямо на концерте в Петербурге

Рэп-исполнителей Гогу Меладзе (Baby Melo) и Орхана Ахмедова (Badri) задержали на сцене прямо во время выступления в петербургском клубе «Гигант-холл» в Кондратьевском проезде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.