SHOT: Рэперов Baby Melo и Badri задержали прямо на концерте в Петербурге

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan
Рэп-исполнителей Гогу Меладзе (Baby Melo) и Орхана Ахмедова (Badri) задержали на сцене прямо во время выступления в петербургском клубе «Гигант-холл» в Кондратьевском проезде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Полицейские прервали выступление исполнителей и в наручниках увели их в автозак. Причины задержания пока неизвестны.
Как рассказали посетители концерта, незадолго до его начала в клубе произошла драка, был избит и ранен ножом молодой человек, а одну из девушек увезли на «скорой» с признаками передозировки наркотиками. Связаны ли эти происшествия с остановкой концерта и задержанием рэперов, сейчас уточняется.
Что касается самих Baby Melo и Badri,то они в настоящий момент находятся в отделении полиции. По данным SHOT, помимо самих музыкантов задержано более 16 человек за распитие алкоголя около клуба. Сотрудники полиции составили на них протоколы и отвезли в отделение. Также после выступления фанаты исполнителей устроили массовую драку
В начале ноября стало известно, что на мать рэпера Baby Melo был составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. А несовершеннолетнего рэпера поставили на профилактический учет.
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Как рассказали посетители концерта, незадолго до его начала в клубе произошла драка, был избит и ранен ножом молодой человек, а одну из девушек увезли на «скорой» с признаками передозировки наркотиками. Связаны ли эти происшествия с остановкой концерта и задержанием рэперов, сейчас уточняется.
В начале ноября стало известно, что на мать рэпера Baby Melo был составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. А несовершеннолетнего рэпера поставили на профилактический учет.
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Артем Путинцев