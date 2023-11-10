В центре Москвы облили зелёнкой 15-летнего рэпера Baby Melo

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На несовершеннолетнего рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) напали и облили зеленкой в центре Москвы.
Telegram-канал Mash пишет, что 15-летний Меладзе отдыхал вечером в районе метро «Кузнецкий Мост», потом он спустился в метро, и там на него напали. Неизвестные распылили в лицо рэперу перцовый баллончик, а потом облили зеленкой и скрылись с места происшествия. Baby Melo вызвал полицию и написал заявление.
В начале ноября стало известно, что на мать рэпера Baby Melo был составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. А несовершеннолетнего рэпера поставили на профилактический учет.
В конце сентября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в ГИБДД. Причиной стали многочисленные нарушения рэпера Baby Melo во время езды. По словам Мизулиной, 15-летний артист превышает скорость на трассе М-11. При том, что у парня нет прав.
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В начале ноября стало известно, что на мать рэпера Baby Melo был составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. А несовершеннолетнего рэпера поставили на профилактический учет.
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Мария Фирсова