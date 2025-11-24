Столичные росгвардейцы задержали дебошира, устроившего погром в хостеле
Видео: пресс-служба главного управления Росгвардии по г. Москве
Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего погром в хостеле на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.
Инцидент произошел в гостиничном заведении на Амурской улице, из которого сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал «тревога». Прибыв на место, они обнаружили пьяного постояльца, который угрожал персоналу и посетителям физической расправой, а также пытался спровоцировать драку. Кроме того, по словам администратора, в ходе конфликта он разбил зеркало и посуду.
Дебоширом оказался 37-летний гость столицы. Его задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
