Столичные росгвардейцы задержали дебошира, устроившего погром в хостеле

Видео: пресс-служба главного управления Росгвардии по г. Москве

Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего погром в хостеле на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.



Инцидент произошел в гостиничном заведении на Амурской улице, из которого сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал «тревога». Прибыв на место, они обнаружили пьяного постояльца, который угрожал персоналу и посетителям физической расправой, а также пытался спровоцировать драку. Кроме того, по словам администратора, в ходе конфликта он разбил зеркало и посуду.

Дебоширом оказался 37-летний гость столицы. Его задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Лидия Пономарева

