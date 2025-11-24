Столичные росгвардейцы задержали дебошира, устроившего погром в хостеле

24 ноября 2025, 12:42

Видео: пресс-служба главного управления Росгвардии по г. Москве

Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего погром в хостеле на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.