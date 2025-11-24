В Забайкалье студентка тайно родила и оставила младенца в туалете колледжа
В Забайкалье прокуратура начала проверку после рождения младенца в туалете колледжа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Происшествие случилось в посёлке Агинское. Там студентка тайно родила ребёнка и оставила новорождённого в туалете местного колледжа. По информации волонтёров, младенец лежал в свёртке и плакал, когда его обнаружили.
Региональная прокуратура организовала проверку. В ведомстве заявили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования и виновные понесут ответственность.
