В Забайкалье студентка тайно родила и оставила младенца в туалете колледжа

Фото: iStock/Motortion

В Забайкалье прокуратура начала проверку после рождения младенца в туалете колледжа. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Происшествие случилось в посёлке Агинское. Там студентка тайно родила ребёнка и оставила новорождённого в туалете местного колледжа. По информации волонтёров, младенец лежал в свёртке и плакал, когда его обнаружили.

Региональная прокуратура организовала проверку. В ведомстве заявили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования и виновные понесут ответственность.

Иван Мусатов

