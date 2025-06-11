В Петербурге суд вынес приговор «маньяку» дьявольского квеста

11 июня 2025, 16:50

Суд оправдал издевательства «маньяка» над подростками в игре

Фото: Istock/Savusia Konstantin

Санкт-Петербургский суд вынес вердикт организатору квеста Роману Косиченко и актеру Никите Козлову. Молодые люди обвинялись в применении насилия к детям во время игры «Хостел. Культ Дьявола». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.