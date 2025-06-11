В Петербурге суд вынес приговор «маньяку» дьявольского квеста
Санкт-Петербургский суд вынес вердикт организатору квеста Роману Косиченко и актеру Никите Козлову. Молодые люди обвинялись в применении насилия к детям во время игры «Хостел. Культ Дьявола». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.
Ленинский районный суд Петербурга оправдал молодых людей, которые обвинялись за предоставление небезопасных услуг и умышленное причинение вреда здоровью. По версии следствия, Косиченко в арендованном помещении проводил квест-игры с элементами инсценированного насилия, такими как электрошок, наручники, ремень и горящую свечу.
В конце февраля 2023 года в квесте участвовали шесть подростков, против которых актёр Козлов применил «спецпредметы», игнорируя просьбы детей прекратить. Подростков якобы таскали за волосы и наносили удары электрошокером. Однако, несмотря на поданное заявление о причинении тяжкого вреда здоровью, суд оправдал Козлова и Косиченко в связи с отсутствием события преступления.
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