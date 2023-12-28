SHOT: С поезда Москва — Симферополь сняли 10 детей и отправили в больницу

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В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда Москва — Симферополь и отправили в больницу, у них выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT cо ссылкой на Юго-Восточную железную дорогу.
Группа из 250 ребят и 45 сопровождающих ехала из Москвы в Джанкой. В какой-то момент часть из них пожаловались на плохое самочувствие. Начальник поезда сообщил об этом диспетчеру, и на областной станции Мичуринск-Уральский в вагоны поднялись медики и сотрудники Роспотребнадзора.
В итоге 10 детей сняли с поезда и отправили в местную больницу. У остальных признаков ОРВИ не обнаружили, состав отправился по назначению с медицинским сопровождением.
Ранее глава Минздрава Луганской Народной Республики Наталия Пащенко сообщила, что у 105 из 124 детей, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер диагностировали грипп и ОРВИ.
Напомним, в ночь на 21 декабря поезд привёз группу детей, который отдыхали в сибирском лагере «Олимпийская ребячка». Уже в поезде несколько детей почувствовали себя плохо, у них поднялась температура. 125 детей и 11 сопровождавших их взрослых возвращались домой, в Луганскую Народную Республику. Одна из девочек скончалась, когда поезд проезжал Пензенскую область.
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В итоге 10 детей сняли с поезда и отправили в местную больницу. У остальных признаков ОРВИ не обнаружили, состав отправился по назначению с медицинским сопровождением.
Напомним, в ночь на 21 декабря поезд привёз группу детей, который отдыхали в сибирском лагере «Олимпийская ребячка». Уже в поезде несколько детей почувствовали себя плохо, у них поднялась температура. 125 детей и 11 сопровождавших их взрослых возвращались домой, в Луганскую Народную Республику. Одна из девочек скончалась, когда поезд проезжал Пензенскую область.
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Артем Путинцев