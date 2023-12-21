Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Врач Мескина допустила заражение детей гриппом А прямо в поезде

Врач Мескина допустила заражение детей гриппом А прямо в поезде

21 декабря 2023, 17:46
Фото: istockphoto.com/Serjio74

Фото: istockphoto.com/Serjio74

Врач-инфекционист Елена Мескина заявила. Что сотни детей вполне могли заразиться гриппом А, уже находясь в поезде.
«Если они ехали несколько дней, то могли заразиться и в поезде. К тому же там есть все условия для распространения инфекции — мало пространства и много людей», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Мескина.

В то же время, она отметила, что заражение могло произойти и в лагере до отъезда.


В ночь на 21 декабря поезд привёз группу детей, который отдыхали в сибирском лагере «Олимпийская ребячка». Уже в поезде несколько детей почувствовали себя плохо, у них поднялась температура. Детей и сопровождающих сняли с поезда на станции Балашов в Саратовской области. Сейчас 86 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ. Ещё 38 детей и 11 взрослых размещены в провизорном блоке медицинского учреждения, у них признаков заболевания не выявили.

Читайте также:

Мать погибшей девочки винит в смерти дочери руководство лагеря «Олимпийская ребячка»

Врачи рассказали о состоянии детей, снятых с поезда Тюмень–Адлер

Минздрав: 86 детей из поезда Тюмень-Адлер госпитализировали с симптомами ОРВИ
#врачи
#поезд
#лагеря
#температура
#заражение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные дорожники устранили подтопления в четырёх городских округах
21 декабря 2023, 17:50

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Специалисты Мосавтодора оперативно устранили подтопления, которые образовались на дорогах Московской области из-за резкого потепления и таяния снега. Воду откачали, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Подтопления ликвидировали в Электроуглях на ул. Заводской, в Долгопрудном на ул. Московской, в Королёве на ул. Тихонравова и в Раменском городском округе на ул. Карла Маркса», – отметили в министерстве.
Там пояснили, что подтопления проезжей части представляют угрозу для всех участников дорожного движения, повышая вероятность аварий. Поэтому дорожники стараются как можно оперативнее устранить их. Сейчас безопасный проезд для автомобилей и общественного транспорта обеспечен, заключили в Минтрансе региона.

Читайте также:

В Подмосковье в рамках нацпроекта в 2023 году отремонтировали 900 км дорог

В подмосковных автобусах прозвучат новогодние поздравления от 25 пассажиров

На подмосковных федеральных автодорогах открыли четыре модульных надземных перехода
#минтранс мо
#происшествие
#инцидент
#подтопление
#погода
#снег
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стрельба произошла в Карловом университете Праги, есть погибшие и раненые
21 декабря 2023, 17:50

Фото: iStock/Albertem

В центре Праги на площади Яна Палаха в Карловом университете произошла стрельба, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает полиция Чехии.
По предварительным данным, в результате стрельбы в учебном заведении несколько человек погибли и пострадали.

Уточняется, что в здании философского факультета произошла стрельба. Полиция перекрыла площадь Яна Палаха и прилегающую территорию. Движение транспорта также остановлено. Чешские СМИ сообщают, что сотрудникам университета приказали запереться в своих кабинетах, забаррикадироваться и выключить свет. Стрелок по-прежнему находится в здании.

Предварительно, он передвигается по четвертому этажу.

Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Школьница открыла огонь из отцовского дробовика. Она произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику. В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила с собой.


Читайте также:

Капитан полиции открыл стрельбу по пьяным уголовникам в кальянной

Открывшего стрельбу по строителям из-за «плохой» траншеи мужчину задержали

В Славянске-на-Кубани военный открыл стрельбу по посетителям ресторана
#человек
#полиция
#стрельба
#движение
#сми
#свет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bild: Жительницу Германии оштрафовали за секс в церкви
21 декабря 2023, 17:48

Фото: istockphoto/Oleh Tiurkin

В Германии осудили 26-летнюю женщину за занятия сексом в церкви. Суд приговорил её к выплате штрафа в размере 2,5 тысячи евро (примерно 250 тысяч рублей).
Инцидент произошёл неподалёку от Розенхайма, в старинной деревянной церкви, построенной ещё в XV веке, передаёт издание Bild. Немка со своим 39-летним мужем уединилась в алтарной зоне и предавалась там любовным утехам. Это произошло ещё летом 2022 года, но парочка долго скрывала свои необычные похождения. Однако недавно мужчину арестовали по обвинению в мошенничестве и конфисковали его телефон. Там полицейские и нашли интимное видео, снятое в той самой церкви.

Женщину в итоге осудили за нарушение свободы вероисповедания и приговорили к штрафу. Мужчина получит реальный срок, но его будут судить ещё за мошенничество и нападение. Осквернённый алтарь будут заново освящать, обряд проведет епархиальный епископ.

Читайте также:

Женщина-пастор разочаровалась в церкви и решила стать порномоделью

Милонов: Любой католик должен побить палкой крёстного-транссексуала

ANSA: Ватикан разрешил сексменьшинствам участвовать в церковных таинствах
#телефон
#нападение
#женщина
#видео
#мошенничество
#инцидент
#полицейские
#церковь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Екатеринбурге новорождённый, которого мать выбросила из окна, начал есть
21 декабря 2023, 17:34

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Состояние новорождённого мальчика, которого мать выкинула из окна в сугроб, стабилизировалось, об этом сообщили в Минздраве по Свердловской области.
«Ребенок переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, состояние малыша стабильное, ест самостоятельно, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — прокомментировали ситуацию в министерстве.

Совсем недавно ребёнка отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Он начала дышать и спать самостоятельно.

Напомним, 15 декабря в Екатеринбурге 20-летняя девушка родила ребёнка прямо у себя в квартире. Новорождённого она положила в полимерный мешок и выкинула на улицу из окна.

К счастью, ребёнка заметил случайный прохожий. Он достал мальчика из сугроба и спас.

Читайте также:

Минздрав: 86 детей из поезда Тюмень-Адлер госпитализировали с симптомами ОРВИ

В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившем жену и годовалую дочь

СК проводит проверку после падения ребенка-инвалида с потолка в Тобольске
#ребёнок
#екатеринбург
#новорождённые
#снег
#больница
#минздрав рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новосибирске 16-летнего подростка затолкали в машину и стали вымогать деньги
21 декабря 2023, 17:08

Фото: iStock/djedzura

В Новосибирске неизвестные похитили подростка и стали вымогать у него деньги, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации собеседника издания, похищение произошло вечером 18 декабря на улице Площадь Райсовета.

Неизвестные, угрожая насилием, затолкали 16-летнего студента колледжа в автомобиль, где стали требовать от него 250 тысяч рублей в обмен на освобождение. В результате, парень дал вымогателям свою банковскую карту, с которой злоумышленники сняли необходимую сумму, после чего отпустили подростка.

Молодой человека написал заявление в полицию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и похищении. Подозреваемых разыскивают.

Читайте также:

В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившем жену и годовалую дочь

На Сахалине двое подростков надругались над третьеклассником

Хинштейн: В Ульяновске члены ОПГ избили полицейского, ему пришлось стрелять
#автомобиль
#уголовное похищение
#заявление
#подросток
#розыск
#вымогательство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих***
21 декабря 2023, 16:43

Фото: iStock/Dzurag

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Марию Певчих***, следует из базы розыска ведомства.
«Певчих Мария Константиновна*** разыскивается по статье УК», - сообщается в базе МВД.

При этом, по какой именно статье разыскивают Певчих***, в ведомстве не уточнили.

Мария Певчих*** — ведущая канала «Популярная политика» на YouTube, руководитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, а также ближайшая соратница отбывающего уголовное наказание политика Алексея Навального**.

Читайте также:

МВД Медиа: В Кургане задержали женщину, залившую Вечный огонь водой

МВД: Многодетная семья сбежала из Германии в Россию

В Запорожье ФСБ задержали несовершеннолетних диверсантов, готовящих теракты


*признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован

**включён в реестр террористов и экстремистов на территории РФ

***признана иностранным агентом на территории РФ
#розыск
#мвд
#коррупция
#журналист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новых Химках устранили утечку теплоносителя и восстановили подачу тепла
21 декабря 2023, 16:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подача тепла потребителям в микрорайоне Новые Химки осуществляется в полном объёме, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Там пояснили, что в среду вечером остановилась работа тепловой станции, в нескольких многоквартирных домах отключили отопление. Причиной стала утечка теплоносителя, сейчас её устранили.
«Из-за утечки теплоносителя произошла кратковременная остановка районной тепловой станции-240 на улице Панфилова. Она обеспечивает теплом более 200 домов в Новых Химках. Бригада ТСК «Мосэнерго» отключила повреждённый участок. Параметры отопления в домах, подключённых к тепловой станции, были восстановлены 21 декабря в 1:30», – сказали ТАСС в пресс-службе.
Там уточнили, что во время работ по отключению неисправного участка трубопровода во всех домах продолжалась циркуляция теплоносителя.

В пресс-службе добавили, что для контроля и координации ремонтных работ на теплосети в Химках дважды в день проводятся совещания оперативного штаба. В его состав входят сотрудники администрации, управления ЖКХ, специалисты Мосэнерго и управляющих компаний.

Читайте также:

В Подмосковье за год построили и обновили 48 котельных

Ситуацию в электростальской котельной «Восточная» стабилизировали, идёт ремонт теплотрасс

В Серпухове запустили обновлённую котельную с увеличенной мощностью
#московская область
#подмосковье
#котельная
#тепло
#отопление
#теплоснабжение
#ремонт
#химки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Богомаз: Два человека пострадали при обстреле брянского села Чаусы
21 декабря 2023, 16:33

Фото: iStock/vadimrysev

Под обстрелом брянского села Чаусы пострадали два человека, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«По уточненным данным, ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — прокомментировал ситуацию Богомаз.

При этом, какой степени тяжести травмы получили пострадавшие — не уточняется.

Губернатор подчеркнул, что в результате вражеской атаки погибли или были ранены животные из стада сельхозпредприятия. Также повреждение получило транспортное средство.

На месте продолжают работу сотрудники экстренные службы.

Читайте также:

112: В подмосковном Наро-Фоминске упал беспилотник

Гладков: Системы ПВО уничтожили БПЛА на подлёте к Белгороду

Украинский беспилотник упал на крышу супермаркета в центре Горловки и взорвался
#губернатор
#пострадавшие
#животные
#травмы
#всу
#обстрел
#брянская область
#александр богомаз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В больнице остаётся один пострадавший после падения льда с крыши в Люберцах
21 декабря 2023, 16:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Один пострадавший в результате падения наледи и снега с крыши здания в Люберцах остаётся в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Медицинская помощь оказывается пациенту в полном объёме. Второй пострадавший, несмотря на усилия врачей, скончался из-за множественных травм», – уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в вреду с крыши здания военкомата в Люберцах упали наледь и снег. В результате травмы получили четыре человека, трое из них были отправлены в больницу.

Как сообщили в Главном следственном управление СКР по Московской области, после смерти одного из пострадавших было возбуждено уголовное дело статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности».

Читайте также:

При падении льда с крыши военкомата в Люберцах погиб замдиректора фирмы «ОКБ Металл цех»

Трое пострадавших госпитализированы после падения льда с крыши в Люберцах

В Люберцах глыбы льда упали на четырёх человек на входе в военкомат
#люберцы
#пострадавшие
#больница
#происшествие
#инцидент
#снег
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф