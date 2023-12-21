Врач Мескина допустила заражение детей гриппом А прямо в поезде

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Врач-инфекционист Елена Мескина заявила. Что сотни детей вполне могли заразиться гриппом А, уже находясь в поезде.
«Если они ехали несколько дней, то могли заразиться и в поезде. К тому же там есть все условия для распространения инфекции — мало пространства и много людей», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Мескина.
В то же время, она отметила, что заражение могло произойти и в лагере до отъезда.
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