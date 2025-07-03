Воспитатель душила мальчика на глазах у других детей в частном детсаду Барнаула – видео

03 июля 2025, 11:29

В Барнауле воспитатель частного детсада душила мальчика на глазах у других детей

Фото: iStock/Nadezhda1906

Воспитатель душила мальчика на глазах у других детей в частном детском саду Барнаула. Об этом сообщает Telegram-канал RT.