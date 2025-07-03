Воспитатель душила мальчика на глазах у других детей в частном детсаду Барнаула – видео
Воспитатель душила мальчика на глазах у других детей в частном детском саду Барнаула. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как женщина обхватывает шею двухлетнего ребёнка сзади слюнявчиком или салфеткой и начинает трясти. В этот момент рядом находились ещё пятеро детей.
В результате пострадавший ребёнок получил ушиб мягких тканей. Также у него начались хрипота и кашель.
Управление Следственного комитета по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дудут надлежащую правовую оценку действиям воспитателя, которая применила насилие и недозволенные методы воспитания в отношении несовершеннолетнего.
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