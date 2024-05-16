SHOT: Сестра супруги арестованного кадровика Минобороны срочно продаёт дом

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Сестра супруги экс-главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова экстренно продаёт дом, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, она решила срочно продать имущество в Краснодаре на фоне разгоревшегося вокруг Кузнецова скандала.
SHOT отмечает, что танхаус выполнен в очень похожей стилистике, что и предполагаемая взятка политику. Он принадлежит 48-летней сестре Ирины Кузнецовой Инне Маллах.
В настоящее время он выставлен на продажу за 125 миллионов рублей. Особняк находится в элитном Фестивальном микрорайоне. При ремонте использовались дорогие материалы из Испании и Италии, мебель покупалась за границей. В танхаусе четыре комнаты, большая кухня, спортивный зал, бассейн, баня.
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SHOT отмечает, что танхаус выполнен в очень похожей стилистике, что и предполагаемая взятка политику. Он принадлежит 48-летней сестре Ирины Кузнецовой Инне Маллах.
В настоящее время он выставлен на продажу за 125 миллионов рублей. Особняк находится в элитном Фестивальном микрорайоне. При ремонте использовались дорогие материалы из Испании и Италии, мебель покупалась за границей. В танхаусе четыре комнаты, большая кухня, спортивный зал, бассейн, баня.
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Алёна Самарева