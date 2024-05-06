Военный эксперт Кузнецов оценил будущее украинской оборонной промышленности

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Украинская оборонная промышленность ещё как минимум 10 лет не сможет самостоятельно производить современное вооружение, отвечающее западным технологическим стандартам. Об этом в беседе с РИА Новости заявил докутор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук, военный эксперт Олег Кузнецов.
Ранее в этот день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на форуме оборонной промышленности Евросоюз – Украина в Брюсселе призвал европейские компании активно сотрудничать с Киевом в области оборонной промышленности и переносить свои производства на украинскую территорию. Он пообещал, что за такую работу компании будут получать дополнительное финансирование.
Кузнецов подчеркнул, что Боррель в своём выступлении был абсолютно прав, указав, что Украина обладает развитой военной промышленностью, созданной во времена Российской империи и СССР. Но важно помнить, продолжает эксперт, что процесс интеграции и унификации оборонной промышленности Украины и стран НАТО займёт несколько десятилетий. Таким образом, Украина в ближайшие 10 лет точно лишена возможности самостоятельного производства современного оружия.
Эксперт подчеркнул, что Украина начала свой дрейф в сторону НАТО в 2008 году. Однако за это время заметного продвижения вперёд не видно, хотя для этого были созданы все условия.
Кузнецов убеждён, что европейские и американские оружейные концерны специально топили украинские разработки, чтобы ликвидировать конкурента на мировом рынке оружия. Теперь же Боррель призывает возродить все то, что целенаправленно уничтожалось коллективным Западом ранее.
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Кузнецов подчеркнул, что Боррель в своём выступлении был абсолютно прав, указав, что Украина обладает развитой военной промышленностью, созданной во времена Российской империи и СССР. Но важно помнить, продолжает эксперт, что процесс интеграции и унификации оборонной промышленности Украины и стран НАТО займёт несколько десятилетий. Таким образом, Украина в ближайшие 10 лет точно лишена возможности самостоятельного производства современного оружия.
Эксперт подчеркнул, что Украина начала свой дрейф в сторону НАТО в 2008 году. Однако за это время заметного продвижения вперёд не видно, хотя для этого были созданы все условия.
Кузнецов убеждён, что европейские и американские оружейные концерны специально топили украинские разработки, чтобы ликвидировать конкурента на мировом рынке оружия. Теперь же Боррель призывает возродить все то, что целенаправленно уничтожалось коллективным Западом ранее.
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Анастасия Чинкова